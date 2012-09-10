  1. بین الملل
۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

کاریکاتور روز/

عروسی دموکراسی در عراق

عروسی دموکراسی در عراق

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها با توجه به وقایع روز اشاره می شود.

مراسم عروسی دموکراسی آمریکایی در عراق

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به انفجارهای خونین روزهای اخیر در عراق اشاره دارد. در این کاریکاتور انتقادی ویژه از دموکراسی که آمریکایی ها ادعا می کنند برای عراق به ارمغان آورده اند شده است.

بر این اساس، نتیجه دموکراسی آمریکایی افزایش گروهکهای تروریستی و علمیاتهای انتحاری در عراق از سال 2003 (آغاز اشغال عراق) تا کنون بوده که گفته می شود بیش از یک میلیون عراقی در پی این عملیاتها جان خود را از دست داده اند.

خاطرنشان می شود روز گذشته در روزی که از آن به عنوان یکشنبه خونین عراق نام برده می شود، 325 نفر در حملات تروریستی کشته و زخمی شدند.

خودروی پنچر تشکیلات خودگردان فلسطین

روزنامه الاتحاد امارات  امروز در کاریکاتوری به مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین در پرداخت حقوق فلسطینیان اشاره کرده است.

خاطرنشان می شود تشکیلات خودگردان فلسطین از لحاظ اقتصادی مشکلات عدیده ای دارد و به کمکهای مادی کشورهای عربی و غربی محتاج است.

کد مطلب 1693100

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