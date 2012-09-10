رهبر انقلاب در اجلاس عدم تعهد ندای عدالت و انسانیت را به گوش جهانیان رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا آشتیانی شامگاه یکشنبه در مراسم یادبود فرزند حجت الاسلام موسی پور استاندار سابق قم که از سوی پیریایی استاندار قم در حسینیه شهدا برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: زمانی که فکر و دل انسان تیره شد این تیرگی بر روی اعمال انسان اثر می گذارد که قرآن در این خصوص بارها تاکید کرده ، انسانها باید مراقب افکار خود باشند.

وی با بیان اینکه خداوند بر رازها آگاهی دارد و انسانها باید به گونه ای عمل کنند تا آینده خوبی را برای خود رغم بزنند افزود: زمانی که انسان مرتکب گناهی می شود خداوند به او 7 ساعت مهلت می دهد که اگر در طی این مدت پشیمان شد و توبه کرد خداوند او را خواهد بخشید و چیزی در پرونده اعمال وی ثبت نخواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: خداوند آزادی را به انسان هدیه کرده است اما همه اعمال و رفتار او ثبت و ضبط می شود که روزی همه این اعمال به وی نشان داده خوادهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در لحظه مرگ اعمال و کردار انسان به او نشان داده خواهد شد که در این زمان فریاد انسانهای گناهکار بلند می شود و از خداوند می خواهند که بار دیگر به دنیا بازگردند تا اعمال زشت خود را جبران کنند که این امر دیگر امکان پذیر نخواهد بود.



حجت الاسلام آشتیانی با بیان اینکه باید از نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کرد و مراقب اعمال و رفتار خود باشیم افزود :عده ای از انسانها وقتی از مرگ نجات پیدا می کنند و خداوند فرصت دوباره ای به آنها می دهد باز به همان اعمال زشت گذشته خود ادامه می دهند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تسلیت درگذشت فرزند حجت الاسلام موسی پور به وی اظهار داشت: حجت الاسلام موسی پور در طی مدت ماموریت خود در قم به عنوان استاندار در خدمت به قم با تمام توان کار کرد و آثار و خدمات خوبی بر جای گذاشت.



وی با بیان اینکه حجت الاسلام موسی پور ارتباط خوبی با مراجع، علما، هیئات مذهبی و مجموعه های فرهنگی در استان داشت افزود: برخی از کارها که در قم به افسانه می ماند با تلاش و پیگیری ایشان به سر انجام رسید.



وی با بیان اینکه خدمت در نظام اسلامی فرصتی برای مسئولان و لطف الهی است افزود: خداوند به ما لطف کرده که در دوره ای زندگی می کنیم که حکومت اسلامی بر پا است و ما به خاطر همین نعمت باید شکرگذار خداوند باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز رهبری شجاع، مدیر و مدبر سکان دار کشتی انقلاب است و بیشتر کسانی که در نظام خدمت می کنند از افراد مخلص و متدین هستند.



حجت الاسلام آشتیانی با اشاره به سخنرانی رهبر انقلاب در اجلاس سران جنبش عدم تعهد اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در حضور سران 120 کشور ندای عدالت و انسانیت و پیام قرآن را به گوش همه جهان رساندند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی مقام معظم رهبری را کوبنده و جامع توصیف کرد و افزود: اگر جمهوری اسلامی میلیاردها هزینه می کرد تا این پیام رهبری به گوش دنیا برسد بدین گونه امکان پذیر نبود.