108 تعاونی مریوان غیر فعال است/تعاونی سیستماتیک باعث پیشرفت و خودکفایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باخویش صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته تعاون در شهرستان مریوان اظهار داشت: در شهرستان مریوان 68 تعاونی فعال و 108 تعاونی غیر فعال وجود دارد.

وی در خصوص تعطیلی و غیر فعال بودن تعاونی های این شهرستان بیان کرد: پس از تشکیل تعاونی، بعد از مدتی آنها را به حال خود رها کرده و هیچ کدام از اعضای تشکیل دهنده تعاونی با توجه به هزینه های صرف راه اندازی آن شده به وظیفه خود عمل نمی کنند و در واقع برای به جلو بردن آن کم کاری می کنند.

معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مریوان افزود: خوشبختانه امسال توانسته ایم دو تعاونی در این شهرستان را احیا کنیم.

باخویش در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم امروز کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، تعاون است که زندگی همه انسان ها و جامعه جهانی را متحول می کند.

وی یادآور شد: امروزه این تعاونی ها به صورت سیستماتیک در آمده اند و نمونه بارز آن کشورهای آسیای شرقی است که با استفاده از تعاونی سیستماتیک توانسته اند به کشورهایی خودکفا و پیشرفته تبدیل شوند.

رئیس هیئت مدیره سهام عدالت شهرستان مریوان نیز در این مراسم با اشاره به آمدن کلمه تعاون در قرآن، گفت: خداوند در قرآن کریم بارها از تعاون یاد فرموده اند و همه انسان ها را نیز به تعاون و همکاری کردن با هم فرا خوانده است.

امینی افزود: انسان ها با ایجاد تعاونی می توانند بر مشکلات فائق آمده و به جلو پیش روند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید برای پیشبرد اهداف تعاونی ها آسان کاری کند.

وی در ادامه سخنان خود از حضور نداشتن اعضای تعاونی داران در این مراسم انتقاد کرد و اظهار داشت: در حالی که این مراسم به خاطر تعاونی داران این شهرستان برگزار شده، ولی متاسفانه حتی یک دهم از آنها در اینجا حضور ندارند.

همچنین در ادامه مراسم معاون عمرانی فرماندار مریوان گفت: تعاونی می تواند بزرگترین منبع ایجاد اشتغال باشد و اگر به خوبی برنامه های آن اجرا شود هم می توان ایجاد اشتغال کرد و هم فقر را از بین برد و در سال 90 تعاونی های شهرستان مریوان در بخش اشتغال بیشتر از تعهدات خود کار انجام داده اند و توانسته اند بیش از 150 درصد ایجاد اشتغال کنند که بالاتر از تعهدات داده شده، است.