واقعه غدیر خم در زنجان بازنمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرهنگی استان زنجان با اشاره به اهداف برگزاری این طرح بزرگ افزود: ایجاد بستر و محیط مناسبی برای درک فرهنگ ولایت و تبیین هویت دینی و گسترش آن در جامعه، الگوسازی و معرفی روز عید غدیر و ایجاد زمینه مناسب برای رقابت فرهنگی در بین استان های کشور برخی از اهداف این نمایش است.



جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، شناساندن و معرفی سیره نبوی و ائمه اطهار(ع) با استفاده از آیات و روایات، ایجاد پیوند ارزشی بین ولایت و نسل جوان، توانمندی جامعه برای پاسداری از ارزش های دینی و ولایی و کمک به گسترش ارزش های معنوی و مستندسازی و معرفی تاریخچه روز غدیر خم را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد.



وی با اشاره به اینکه این نمایش در ایام دهه ولایت در زنجان اجرا می شود، ابراز کرد: این برنامه با اعتبار تقریبی 70 میلیون تومان و با حضور روزانه 5 هزار نفر و در فضای باز برگزار می شود.



حسینی فضاسازی و بازسازی حرکت نمادین چند کاروان با لباس های مخصوص و شبیه سازی برکه و سه راهی غدیر را از جمله اقدامات لازم برای اجرای این نمایش عنوان کرد و گفت: قرائت گزیده ای از خطبه غدیر خم و برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر حرکت مدعوین نیز از جمله برنامه های مهم در این مراسم است.



وی از بازنمایی عملیات والفجر 8 در هفته دفاع مقدس در استان زنجان خبر داد و افزود: این برنامه نیز با هدف بررسی و نمایش نقش مهم غواصان زنجانی در عملیات والفجر 8 از ابتدای مهرماه سال جاری در مجموعه گاوازنگ اجرا می شود.