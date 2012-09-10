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۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

اولین جلسه کارگاه طرح و تولید فیلم در انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد

اولین جلسه کارگاه طرح و تولید فیلم در انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج از برپایی نخستین کارگاه طرح و تولید فیلم در این انجمن خبر داد و گفت: در این کارگاه سه فیلمنامه برای ساخت و تولید فیلم به تصویب رسید.

محمد حسین عابدی در گفتگو با خبرنگارمهر، ازتشکیل نخستین جلسه کارگاه طرح و تولید فیلم در انجمن سینمای جوانان کرج خبر داد و گفت: در این کارگاه سه طرح و فیلمنامه کوتاه از فیلمسازان به تصویب رسید تا آماده مرحله تولید شود.

وی افزود: فیلمنامه "دوچرخه" به نویسندگی" افشین رشیدی" ، "خرس سرگردان" از" پوریا اسلامی"  و " اشک های یک شرور" از" شاهین دانشور" درنخستین جلسه این کارگاه به تصویب رسید.

سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج گفت: برنامه ریزی های لازم برای ساخت و تولید این سه فیلمنامه انجام خواهد شد.

در کارگاه طرح و تولید فیلم، فیلمنامه های برگزیده به فیلم تبدیل می شود.

علاقمندان برای حضور دراین کارگاه ها می توانند با شماره تلفن 32707746  تماس بگیرند.

کد مطلب 1693152

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