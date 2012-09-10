به گزارش خبرگزاری مهر، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی حرف و حدیث‌های زیادی را در پی داشته است، تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس خواستار انتزاع مجدد این دو وزارتخانه شده‌اند. اما برخی دیگر نیز بیش از اینکه به فکر انتزاع باشند به فکر توسعه نقش‌آفرینی این وزارتخانه در بهبود و توسعه فضای کسب و کار کشور هستند. یوسف حسن‌پور، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی این نقش پرداخته است:

"بدون تردید یکی از عوامل تهدیدکننده پیشرفت اقتصادی کشور، توسعه نامناسب کسب و کار در کشور است. به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های مثبت اقتصاد داخلی و جهانی در دهه‌های آینده، توسعه کسب و کار مولد و اشتغال‌زا ضرورت اساسی اقتصاد ایران است.

وضعیت کنونی سهولت کسب و کار به ویژه در بخش تولید و تجارت داخلی و خارجی کالا و خدمات به گونه‌ای است که ضرورت انجام تحولی اساسی و بنیادی را در ساختار وزارت صنعت،معدن و تجارت و سیاست های اصلاحی مرتبط با آن اجتناب ناپذیر می‌سازد.

حل مشکلات فعلی، با اجرای راهبردهای توسعه کسب و کار دستیابی به جایگاه شایسته‌ اقتصادی در منطقه و جهان را امکان‌پذیر می‌سازد. بی‌تردید بدون یک برنامه جامع توسعه کسب و کار تحقق آرمان مذکور امکان‌پذیر نیست و تلاش‌ها را ناکام می‌گذارد و با ادامه وضع موجود، همچنان شاهد تخصیص نامناسب منابع خواهیم بود.

بنابراین،‌ تدوین و اجرای برنامه ملی توسعه کسب و کار در وزارتخانه صنعت، ‌معدن و تجارت با همکاری سایر وزارتخانه‌ها برای کشور بسیار حیاتی است. به این اعتبار، تدوین وظایف و سیاست‌های راهبردی توسعه کسب و کار این وزارتخانه در این مقطع با ملاحظه مشکلات و تنگناهای موجود، اقدامی منطقی و شایسته به نظر می‌رسد.

با ملاحظه گستردگی طیف مضامین و موضوعات مرتبط با توسعه کسب و کار در حوزه صنعت و تجارت، منظومه اصلاحات و راهبردهای متوازن و سازگار با یکدیگر در قالب طرح توسعه ملی کسب و کار می‌بایست در قالب یک نقشه عملیاتی و اقدامات مشخص، هم پیوند و با اولویت گذاری، زمانبندی و تقدم و تأخر از پیش تعیین شده سرانجام به اجرا گذاشته شود.

چنانچه رویکرد این وزارتخانه در تنظیم وظایف و برنامه‌ها، در جهت حذف و کاهش محدودیت‌ها و موانع و تصویب قوانین و مقررات ترغیب‌کننده توسعه کسب و کار و ترغیب و تشویق کسب و کارهای جدید باشد. آنگاه برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حمایت از توسعه کسب و کار، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

• فرهنگ سازی و آگاه‌سازی راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک

• آموزش ایجاد و توسعه کسب وکارهای کوچک

• رقابتی کردن فضای کسب و کار تولید و صادرات کالا و خدمات

• تدوین نظام توانمند سازی توسعه کسب و کار

• تدوین نظام هدایت و مراقبت از رشد کسب و کار‌های جدید

• شبکه سازی بین کسب وکارهای مشابه و مرتبط در سطح همکارهای منطقه‌ای نظیر اکو، گروه دی هشت

• معرفی الگوهای موفق کسب و کار به جامعه

• تقویت نقش انکوباتورهای تکنولوژیکی ، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شهرک‌های صنعتی

• شناساندن فرهنگ کسب و کار کشورهای هدف

و ارایه الگوهای مناسب کسب و کار خلاقانه و نوآورانه"

