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۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

شیدایی عنوان کرد:

لزوم محتوابخشی به برنامه‌ های عزاداری سالروز شهادت امام صادق (ع)

لزوم محتوابخشی به برنامه‌ های عزاداری سالروز شهادت امام صادق (ع)

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سیاهکل بر لزوم محتوابخشی به برنامه‌ های عزاداری سالروز شهادت امام صادق (ع) در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیدایی صبح امروز در جمع مردم و مسئولان اظهارداشت: دستگاه ‌ها و نهادهای فرهنگی باید در راستای تبیین نقش و جایگاه بی‌ نظیر امام ششم شیعیان جهان در احیای مکتب اصیل اسلام برنامه ‌ریزی داشته و گامهای مثبت و موثری بردارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع سران غیر متعهدها هیمنه پوشالى غرب و صهیونیست ها را به هم ریخت، اظهارداشت: با حرکت و اتحاد ملتهای مسلمان منطقه، اسرائیل نابود خواهد شد.

امام جمعه سیاهکل با اشاره به برگزاری موفق شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها در تهران گفت: برگزارى اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران و واگذارى سه ساله ریاست این جنبش به جمهورى اسلامى ایران فرصت مغتنمى براى این جنبش و نیز براى جمهورى اسلامى ایران است که در احیا و بازسازى جنبش عدم تعهد بکوشد.

وی همچنین با تقدیر از تلاشهای مهدی سعادتی استاندار سابق گیلان یادآورشد: با توجه به شناخت و تجربه " کیهان هاشم نیا " استاندارجدید از استان، امید است اهداف و حرکتهای گذشته استانداری در توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی سرعت بیشتری به خود گیرد.

کد مطلب 1693170

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