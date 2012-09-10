لزوم محتوابخشی به برنامه‌ های عزاداری سالروز شهادت امام صادق (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیدایی صبح امروز در جمع مردم و مسئولان اظهارداشت: دستگاه ‌ها و نهادهای فرهنگی باید در راستای تبیین نقش و جایگاه بی‌ نظیر امام ششم شیعیان جهان در احیای مکتب اصیل اسلام برنامه ‌ریزی داشته و گامهای مثبت و موثری بردارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع سران غیر متعهدها هیمنه پوشالى غرب و صهیونیست ها را به هم ریخت، اظهارداشت: با حرکت و اتحاد ملتهای مسلمان منطقه، اسرائیل نابود خواهد شد.

امام جمعه سیاهکل با اشاره به برگزاری موفق شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها در تهران گفت: برگزارى اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران و واگذارى سه ساله ریاست این جنبش به جمهورى اسلامى ایران فرصت مغتنمى براى این جنبش و نیز براى جمهورى اسلامى ایران است که در احیا و بازسازى جنبش عدم تعهد بکوشد.

وی همچنین با تقدیر از تلاشهای مهدی سعادتی استاندار سابق گیلان یادآورشد: با توجه به شناخت و تجربه " کیهان هاشم نیا " استاندارجدید از استان، امید است اهداف و حرکتهای گذشته استانداری در توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی سرعت بیشتری به خود گیرد.