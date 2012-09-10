جزئیاتی از تشکیل اولین کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول شهریورماه برای تشکیل این کمیته فرهنگی اجتماعی از اصحاب رسانه شرق استان تهران دعوت شد تا مشورت و همفکری در این خصوص داشته باشند که با استقبال سرد همکاران رسانه ای روبرو شد.

از آنجا که مطبوعات و رسانه ها در واقع و به مفهوم وسیع خود می توانند آینه افکار جامعه به شمار آیند، حضور کمرنگ آنها در این طرح ابتکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جای سئوال بزرگی است.

در روزگار ما با پیشرفت ابزار چاپ و امکانات پخش، همه روزه هزاران عنوان کتاب با مجله، روزنامه و بولتن های رنگارنگ جاده ها را پشت سر می گذارند و در کمترین زمان ممکن خود را در دسترس مشتاقان مطالعه و تحقیق جای

می دهند؛ اصحاب رسانه نیز به دلیل بهره گیری از همین ظرفیتها می توانند در ارتقای فرهنگ اجتماعی جامعه نقش مهمی را ایفا کنند.

اساس کار معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران با توجه به آیه شریفه ای قرار گرفته که پروردگار می فرماید: "بی تردید اگر همه مردم به این اصل مهم پایبند باشند و هر کس در محدوده زندگی خویش زشتکاران را از زشتی باز دارد و به کردار نیک فرمان دهد، دشمن هرگز روزنه ای برای نفوذ نخواهد داشت".

جلب مشارکت نخبگان و صاحبنظران برای دستیابی به اهداف ناجا

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در خصوص هدف تشکیل این جلسه برای آغاز به کار کمیته فرهنگی اجتماعی گفت: چنین اقدامی برای جلب مشارکت سازمانها، گروه ها، اقشار، نخبگان و صاحبنظران در راستای دستیابی به اهداف ناجا و نیز شناسایی ارتباط هدفمند و مؤثر با سازمان در بخش اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیتها در راستای کاهش جرایم و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی است.

سرگرد حسن رضائی ادامه داد: این امر به صورت تخصصی در شرح وظایف معاونت اجتماعی آمده و حالا به این نتیجه رسیده ایم که در راستای یک اتاق فکر و یا برآورد اجتماعی و مطالعاتی می توان از توانمندیهای اقشار فرهیخته جامعه بهره گیری کرد.

وی تصریح کرد: همکاری و همفکری نخبگان، به خصوص اصحاب رسانه با ناجا می تواند در قالب حمایت از مقاله ها، برآوردهای اجتماعی، مطالعات اجتماعی، وضعیت تعامل پلیس با مردم، تأمین بنیادهای نظم و امنیت مطلوب، بررسی نظری و شناخت مسائل اجتماعی، مطالعه و ارزیابی کیفیت تعامل و تقابل پلیس با پدیده های جامعه شناختی و امنیت اجتماعی باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران ادامه داد: تهیه و ارائه راهبردها و راهکارها و توصیه پیشنهادی به نیروی انتظامی برای کاهش جرایم و مفاسد است و در همین خصوص کمیته فرهنگی و اجتماعی تشکیل می شود.

وی بیان داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه به فراخور نشریه یا رسانه ای که دارند، در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و... مطالب مرتبط را درج می کنند و فراخور آن نشریه مسئولیتش را نیز می پذیرند.

معضلات و مشکلات مربوط به جامعه احصا می شود

رضائی افزود: در این قالب به عنوان یک اتاق فکر، بنا به پیشنهاد و فرصتی که وجود دارد 15 روز یک بار یا هفته ای یک بار جلسه ای برگزار می شود شود تا بتوان در آن جلسه، معضلات و مشکلات مربوط به جامعه را احصا کرده و به عنوان یک عملیات روانی از آن استفاده کرد.

وی تأکید کرد: به این ترتیب، معضلاتی که به صورت مقطعی است یا به صورت دراز مدت یا کوتاه مدت، در عملیات روانی این کمیته فرهنگی هنری برای اقشار مختلف جامعه تبیین می شود؛ اثر بخشی و بازتاب نظرات و تفکرات موجود در این اتاق فکر نیز باید طوری باشد که بتوان در نظم و امنیت کشور و منطقه تأثیرگذار بود.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: در این اتاق فکر در خصوص مسائل کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی که مرتبط به تأمین امنیت، بحث شده و برای تدوین این مباحث در راستای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی روشهایی در نظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: سعی خواهد شد که جلسات به صورت مستمر برگزار شود و در آن جلسات، یک سری اطلاعات که ارائه می شود، تجزیه و تحلیل شده و نتایجش نیز به مسئولان مربوطه ابلاغ می شود تا در دستور کار قرار گیرد.

سرگرد رضائی ادامه داد:در این کمیته بیشتر بحث پیشگیری اجتماعی مد نظر قرار دارد و به همین دلیل از افرادی برای حضور در این کمیته دعوت می شود که با اقشار مختلف مردم در ارتباط هستند و کم و کاستی ها را به خوبی می دانند.

کمیته فرهنگی اجتماعی باید فرهنگسازی کند

اقدام ابتکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در تشکیل کمیته فرهنگی اجتماعی به طور حتم برای فرهنگسازی خواهد بود، ضمن اینکه خلاء ها و کمبودهای فرهنگی شهرستانهای تحت پوشش این فرماندهی، شامل شهرستانهای ورامین(محل استقرار ستاد فرماندهی)، پیشوا، پاکدشت، فیروزکوه و دماوند باید شناسایی شود.

رسانه به طور حتم می تواند در فرهنگسازی جامعه نقش ارزنده و مؤثری ایفا کند ولی به نظر می رسد در کنار آن، فرهنگسازی را باید از مسئولان مناطقی که تحت پوشش است، شروع کرد؛ واقعیتی در کشورمان وجود دارد و آن اینکه اکثر مسئولان ما هنوز جایگاه های خودشان را نمی شناسند و تعاریف خودشان از امنیت را دارند و تعاریفی که از امنیت باید شود متأسفانه نمی دانند.

سرگرد رضائی سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در این خصوص معتقد است:ما دنبال این نیستیم که جلساتی برگزار یا چند مصاحبه انجام شود؛ مصوبات این کمیته فرهنگی اجتماعی باید اثربخشی داشته باشد که با دعوت از مسئولان، طرح در شورای تأمین، طرح در نمازهای جمعه و طرح در افکار عمومی جامعه می توان به این اهداف رسید.

پیشنهادها برای بازدهی مطلوب اتاق فکر کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا

مهمترین موضوعی که می تواند در اتاق فکر کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا شرق استان تهران به آن پرداخته شود، نحوه فرهنگسازی مسائل امنیتی و انتظامی در بین مردم، مسئولان و خود خبرنگاران است؛ برخی از خبرنگاران خط قرمزها را نمی دانند، چراکه آن مطلب از دید خبرنگاری خط قرمز نیست اما از دید نیروی انتظامی خط قرمز است.

به این دلیل است که اگر مقاله، گزارش یا تحلیلی در مورد اوضاع امنیت اجتماعی منطقه نوشته می شود باید با دیدگاه کارشناسی و مطابق با امنیت اجتماعی و با هماهنگی نیروی انتظامی باشد که هدفگذاری بیان این معضلات و مشکلات در اتاق فکر کمیته فرهنگی اجتماعی بررسی خواهد شد؛ در واقع چارچوب مطالب ارائه شده به مردم با نیروی انتظامی و روش و گویش انتشار آنها با رسانه های گروهی خواهد بود.

بدون شک نحوه فرهنگسازی باید در این کمیته مشخص شود؛ پخش یک کتاب یا سی دی، برگزاری یک مسابقه در مدارس یا مساجد، نحوه انتشار اخبار و دیدگاههای مرتبط با امنیت اجتماعی و نیروی انتظامی در رسانه ها نیاز به یک روان شناس و یک جامعه شناس کار کشته دارد؛ جامعه شناس و روان شناس باید پای ثابت جلسات اتاق فکر کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا شرق استان تهران بوده و نظر کارشناسی بدهند.

لزوم حضور نمایندگانی از طرف نمایندگان ولی فقیه در شهرستانها و ائمه جمعه شرق استان تهران نیز محسوس است، چراکه ائمه جمعه به عنوان افراد امینی که دغدغه مناصب دولتی ندارند و جایگاه مذهبی اجتماعی والایی دارند، نقش تعیین کننده ای در مباحث مطرح شده در این کمیته دارند.

حضور استادان مطرح دانشگاه در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی از دانشگاه های مطرح شرق استان تهران که صاحب نظر، عقیده و فکر مطلوب باشند نیز کمک شایانی به پیشبرد اهداف این کمیته تأثیرگذار خواهد کرد.

حضور معتمدان صاحب نام و صاحب ایده محلی نیز اقدامی راهگشا برای استحکام روند رو به رشد این کمیته خواهد بود؛ چراکه معتمدان محلی در میان مردم و در مساجد و محافل عمومی بوده و مشکلات مردم را به خوبی لمس کرده و می دانند.

جلسات و مصوبات کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا شرق استان تهران تشریفاتی نباشد

نکته مهمی که باید در بدو تشکیل این کمیته در نظر باشد این است که جلسات و مصوبات کمیته فرهنگی اجتماعی ناجا شرق استان تهران نباید تشریفاتی باشد؛ خروجی این کمیته باید در جامعه تأثیرگذار بوده و علیرغم غیررسمی بودن و در چارت سازمانی نیروی انتظامی نبودن، باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد تا بازدهی مطلوبی داشته باشد.

به هر تقدیر، تشکیل اولین کمیته فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی کشور در شرق استان تهران توسط معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان را باید به فال نیک گرفت.

بدون تردید، اتاق فکر این کمیته می تواند خروجی های مثبتی برای اجتماع و برقراری نظم و امنیت پایدار در جامعه داشته باشد و بار روانی زیادی را از روی دوش اقشار مختلف مردم بردارد.

همیشه اولین ها کار سختی پیش رو دارند و بیلان کاری آنهاست که می تواند در ادامه راهی که آغاز شده، در فرهنگسازی این کمیته برای شهرستانها و استانهای سراسر کشور مؤثر باشد؛ بنابراین لزوم پرداختن ریشه ای به چگونگی تشکیل این کمیته و همچنین نحوه اجرایی شدن مصوبات و تفکرات پالایش شده در آن، از همین امروز که این کمیته به شکل رسمی آغاز به کار نکرده، ضروری به نظر می رسد.



علیرضا مهدی زاده