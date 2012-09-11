به گزارش خبرنگار مهر، مدیر باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای مرکز سمنان در دومین کارگاه آموزشی یک روزه خبر نویسی مکتوب ویژه خبرنگاران خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای مرکز سمنان که دوشنبه در سالن همایش های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد، با یاد آوری تعریف خبر، عناصر و ارزش های خبری به تنظیم خبر و سبک های نوشتاری خبر پرداخت.

کارگاه آموزشی خبر نویسی مکتوب در پنج جلسه 4 ساعته طی 5 هفته برگزار می شود.

بنا بر این گزارش این کارگاه آموزشی یک روزه از سوی باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای مرکز سمنان و خبرگزاری مهر استان سمنان برگزار شد.