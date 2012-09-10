رسانه ها نقش امام صادق (ع) را به عنوان رئیس مذهب شیعه تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا یکشنبه شب در جلسه ستاد برگزاری مراسم عزاداری امام جعفر صادق(ع) گفت: وسایل ارتباط جمعی، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش و هیئتهای مذهبی همانگونه که در ماه رمضان و ایام محرم و صفر کارهای تبلیغی انجام می دهند بایست برای نقش امام صادق (ع)به عنوان رئیس مذهب شیعه باید به وظیفه خود عمل نمایند.

وی افزود: شخصیت علمی و دینی امام صادق(ع) تاکنون به صورت کمرنگی در سطح جامعه شناسانده شده است.

وی ادامه داد: کار تبلیغی، فرهنگی در تبیین جایگاه علمی و دینی امام جعفر صادق(ع) کمرنگ و دیر در سطح جامعه شروع شده و باید همه نهادهای فرهنگی دولتی و غیر دولتی و رسانه ها در شناساندن شخصیت آن حضرت بیش از پیش تلاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران بیان داشت: راه اندازی دسته های عزاداری توسط هیاتهای مذهبی مساجد در سطح شهر و شرکت در مراسم عزاداری امام جعفر صادق(ع) در محل مسجد جامع از برنامه های سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در شهرستان است.

حجت الاسلام مهدوی پارسا افزود: در امام زاده عبد الله روستای سرآسیاب نیز شب شهادت امام جعفر صادق(ع) مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.