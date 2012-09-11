  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۳

پس از موفقیت در ونیز/

"مرشد" اکران جهانی می‌شود

"مرشد" اکران جهانی می‌شود

فیلم " مرشد" پس از دریافت نقدهای مثبت در جشنواره فیلم ونیز اکران سراسری خود را در سینماهای آمریکای شمالی آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که توانست به عنوان بهترین فیلم از نظر هیات داوران انتخاب شود ولی به دلیل قوانین جشنواره فیلم ونیز این جایزه یه فیلم کره ای رسید.

مرشد برای اینکه بتواند در مراسم اسکار شرکت کند به زودی نمایش جهانی خود را همزمان در سینماهای آمریکای شمالی آغاز می کند.

بر اساس نظر هیات داوران، فیلم مرشد دارای تمام ویژگی‌های یک فیلم جذاباست و بنابراین هیات داوران تصمیم گرفت برای اینکه بتواند جایزه‌های متعددی را به این فیلم اعطا کند، فیلم «پیتا» را به عنوان برنده‌ شیر طلا انتخاب کند.

"ائول توماس اندرسون" این فیلم رابر اساس نقد فلسفه کلیسای ساینتولوژی کارگردانی کرده و از بخت های اصلی دریافت جایزه اسکار شناخته می شود.

کد مطلب 1693219

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