پخش مستند همسریابی اینترنتی پلیس فتا از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به لزوم اطلاع رسانی آسیب ها و جرایم اینترنتی با هدف پیشگیری از انجام یا وقوع مجدد آن ها در فضای اجتماعی، برای سومین بار مستندی تحت عنوان "بیراهه" با موضوع "همسریابی اینترنتی" از تلویزیون پخش می شود. در این مستند سعی شده است با نشان دادن آسیب های ازدواج های اینترنتی و فعالیت سایت های همسریابی،خطرات پیش روی جوانان گوشزد شود.



این مستند فردا ساعت20:20 از شبکه اول سیما پخش می شود.