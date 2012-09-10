  1. فرهنگ و ادب
۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

انتشار کتاب ـ آلبوم جدیدی از ژوزه ساراماگو

انتشار کتاب ـ آلبوم جدیدی از ژوزه ساراماگو

ویرایش جدیدی شامل گلچینی از اشعار ژوزه ساراماگو، نویسنده فقید پرتغالی به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دایاریو وب، این کتاب جدید که منتخبی از شعرهای ژوزه ساراماگو (2010ـ1922) است ماه آینده (اکتبر) به بازار می‌آید.

این مجموعه دربرگیرنده اشعاری است که بیش از یک دهه پیش توسط این نویسنده پرتغالی برنده جایزه ادبی نوبل منتشر شده بودند.
به گفته ویراستار این مجموعه، این کتاب ـ آلبوم به منظور نشان دادن ارزش ادبی این اشعار و ارایه زبان موسیقایی آن، با آواز لوییس پاستور ارایه می‌شود. این کتاب شامل دو آلبوم است که توسط لوییس پاستور خوانده شده که یکی به زبان پرتغالی و دیگری به زبان کاستیلیانی است. 

این پروژه که با همکاری بنیاد ژوزه ساراماگو در پرتغال منتشر می‌شود شامل 19 ترانه روی سی دی است که شعر همه آن‌ها سال 2000 منتشر شده بود. یکی از این اشعار با صدای خود ژوزه ساراماگو ضبط شده است. این مجموعه با شروع پاییز در اسپانیا و آمریکا در دسترس دوستداران این نویسنده خواهد بود.

کد مطلب 1693243

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