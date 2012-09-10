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۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

عظمتی عنوان کرد:

خدمات دولت نهم و دهم در روستاها افزایش چشمگیری داشته است

خدمات دولت نهم و دهم در روستاها افزایش چشمگیری داشته است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: خدمات نظام بویژه دردولت نهم و دهم در روستاها افزایش چشم گیری داشته است.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از انقلاب روستاها به معنای واقعی کانون توجه برنامه ریزان کشور نبوده است، افزود: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توجه و اعتبارات خوبی به روستا تخصیص داده شد.

وی تاکید کرد: در امر توسعه روستاها باید به اصل مشارکت به معنای سهیم کردن مردم در امور خود و افزایش رفاه اجتماعی بیش از پیش توجه کرد.

فرماندار رشت در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه تعاونی های مولد گفت: این امر اقدامی عملی برای تقویت اقتصاد مبتنی بر تعاون به جای اقتصاد مبتنی بر نفت محسوب می شود.

وی افزود: برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی ایده آل توام با توسعه ای متوازن می توان با حمایت از اشتغالهای خرد و کوچک در قالب تعاونی و استفاده از مزیتهای این بخش گامهای سازنده ای برداشت.

عظمتی اظهار داشت: برای تشکیل تعاونی ها و کسب موفقیت و افزایش کارایی در این بخش باید اصول و نکاتی رعایت شود تا در کنار فعالیت های اقتصادی سالم و فراگیر در جامعه فرصتهای شغلی پایدار ایجاد شود.

وی ادامه داد: فعالیتهای اقتصادی در قالب تشکیل تعاونیها فرصتی بسیار مناسب برای استفاده از استعدادها و مهارتهای افراد متخصص و تحصیل کرده در راستای رفع نیاز جامعه و همچنین استفاده مطلوب و بهینه از سرمایه اشخاص برای پیشرفت و رونق اقتصاد کشور است.

کد مطلب 1693251

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