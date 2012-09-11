ترکیب طلایی مدیران در خراسان شمالی/ لزوم همدلی در مسیر توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی محدوده جغرافیایی شمال خراسان از خراسان بزرگ و شکل گیری استان خراسان شمالی، به موازات استقلال دستگاههای اجرایی و تصمیم ساز و نیز تخصیص مستقیم بودجه، اقداماتی جدی برای شناسایی نیازها، مشکلات و کاستی ها انجام شد و در چند سال اخیر برای مرتفع نمودن آنها، اقدامات مهمی انجام شده است.

مردم استان نه چندان نوپای خراسان شمالی از بدو تاسیس تا کنون با گسیل شدن افراد متعددی به عنوان نماینده عالی دولت در استان، شاهد دریافت خدمات بسیاری بوده اند اما با وجود حمایتها وخدمات دولت و نظام، تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی مانده است که باید پیموده شود.

با مروری به گذشته و بازخوانی حوادث تلخ و شیرین که یکی پس از دیگری چشم ها را می نوازد و یا گاهی خاطرانسان را آزرده می کند، در می یابیم که ثبت موفقیت های بزرگ و یا شکست های بسیار سنگین، جزء لاینفک صفحات خاک خورده تاریخ است و همه این سرنوشت های تلخ و شیرین، حاصل عملکرد و رفتار مجموعه انسانی است.

رسیدن به موفقیت و کسب نتایج مثبت در هر دوره ای، بی شک نتیجه همدلی، هماهنگی و اراده استوارتصمیم گیرندگان و مجریان بوده و ایجاد شکاف و ناهماهنگی و یا ایجاد موانع در مسیر تحقق اهداف، علاوه بر ناکامی در رسیدن به مقصود، موجب افزایش فاصله ها بین اجزای یک مجموعه خواهد شد.

خراسان شمالی در 2 ماه گذشته و از زمان تغییر مدیریت ارشد استان، شاهد تغییرات شگرفی در حوزه های مدیریتی و اجرایی شده است.

اگر خوشبینانه بنگریم و برخی اقدامات و برنامه های مدیران را به مسائل سیاسی کشور ارتباط ندهیم؛ ورود مقامات عالیرتبه کشوری در سطح وزیر، معاونان وزراء و مدیران کل ستادی در حوزه های مختلف به بلاد باب الرضا(ع) ، بهره مندی از نظرات مشاوران اقتصادی و دهها مورد قابل تحسین دیگر، نشان از وجود اراده ای استوار برای ایجاد تحولات بزرگ در ترمیم، ایجاد و توسعه زیرساختهای استان دارد.

آنچه که نباید فراموش شود این است که راهی شدن متوالی مسئولان رده بالای کشور به خراسان شمالی و بررسی و پیگیری طرحهای مختلف، علاوه بر وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری مسئولان نظام در حوزه های مختلف، بیانگر قدرت رایزنی و ارتباط نزدیک و صمیمی نماینده عالی دولت در استان با رییس دولت و دیگر مسئولان اجرایی کشور است.

حال با وجود این پتانسیل ارزشمند می توان افق های بسیار روشنی را برای روزهای آتی در این استان ترسیم کرد، افق هایی که تنها گذشت زمان برآورده شدن و یا خیالی بودن آنها را اثبات خواهد کرد.

در هر صورت با شرایط مدیریتی فعلی، خراسان شمالی برای برون رفت از مشکلات و قرار گرفتن در مسیر رشد و سرعت گرفتن چرخهای توسعه و جبران عقب ماندگی های تاریخی، نیازمند همراهی، همگرایی و وحدت صادقانه همه مسئولان و دلسوزان استان و پشتیبانی معنوی مردم است.

سرزمین گنجینه فرهنگها به واسطه فهم و شعور بالای سیاسی اجتماعی مردم در جریان فرآیند دموکراتیک انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را انتخاب و به خانه ملت فرستاده که سبب ایجاد بالاترین ظرفیت و پتانسیل برای خدمتگزاری و توسعه استان شده است.

ریاست نماینده مردم شیروان بر کمیسیون اجتماعی مجلس، حضور نماینده اسفراین به عنوان نائب رییس کمیسیون بودجه و انرژی، نماینده بجنورد به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و انگیزه فزاینده نمایندگان جدیدالورود به مجلس به همراه اشتهار، تجربه و قدرت بالای چانه زنی نماینده 3 دوره مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس برای برقراری ارتباطات گسترده، علاوه بر توفیق در توزیع عادلانه ثروت ملی در مملکت، سبب می شود تجمیع و هم گرایی این نیروها خون تازه ای به رگهای توسعه استان تزریق کند.

قرار گرفتن توانمندی های حقیقی و حقوقی این نمایندگان در کنار ارتباط تنگاتنگ استاندار با هسته اصلی و مرکز تصمیم گیری ومدیریت اجرایی کشور برای دسترسی آسان به منابع و امکانات ملی و بهره مندی از حمایت های همیشگی مردم و نهادهای انقلابی، مجموعه ای را در این برهه از زمان درخراسان شمالی پدید آورده است که می توان از آن به " ترکیب طلایی " یاد کرد.

پر واضح است که هدف مشترک همه زحمتکشان و دلسوزان استان، خدمتگزاری بی ریا و خالصانه به مردم و تلاش برای قرار گرفتن خراسان شمالی در مسیر رشد و توسعه پایدار است.

اکنون که تقریبا تمامی شرایط مساعد در کنار هم قرار گرفته و فرصتی بسیار مغتنم برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیلها در راستای جهش همه جانبه این نقطه از گستره ایران اسلامی فراهم آمده است، ضرورت دارد با نزدیکی، همدلی و تعاملات مثبت و سازنده همه مسئولان و پرهیز از بدرفتاری ها، قدر فرصت های موجود برای اثبات صداقت در خدمتگزاری و امانتداری در مسئولیت را دانسته و از آن نهایت استفاده را ببریم، چرا که فرصت ها تکرارشدنی نیست و پس از اتمام فرصت آب رفته نیز به جوی باز نخواهد گشت.

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گزارش: علی خادمی