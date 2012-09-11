جدول سودوزیان 10 نماد پرمخاطب بانکی در بورس/ بازدهی سهام بانکها منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با برخورداری از سرمایه 12 هزار و 667 میلیارد و 500 میلیون تومانی در مقایسه با یک ماه گذشته شاهد تبخیر 20 میلیارد و 616 میلیون تومان از مجموع سود خالص پیش بینی شده خود بوده است.



دلیل اصلی این کاهش درآمد ناشی از افت سود پیش بینی شده بانک صادرات در آخرین پیش بینی برآوردی خود نسبت به ماه قبل می باشد که حاکی از کاهش 20 میلیارد و 616 میلیون تومانی است.



آخرین سود پیش بینی شده 10 بانک حاضر در گروه بانکداری به طور خالص مبلغ 4 هزار و 780 میلیارد و 700 میلیون تومان است، که در این بین بانک اقتصاد نوین با برآورد عایدی 560 تومانی برای هرسهم در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه امسال از بیشترین پیش بینی سود سهام در گروه بانکداری برخوردار است.

پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و انصار به ترتیب با عایدی 540 تومانی و 468 تومانی از بیشرین سود برآوردی در بودجه های سالیانه برخودار هستند، این در حالی است که پایین ترین سود برآوردی مربوط به بانک صادرات با eps 271 برای هر سهم است.



در عین حال، بانک سینا با برآورد سود 282 تومانی، بانک بانک تجارت با عایدی 350 تومانی ، بانک پاسارگاد با سود انتظاری 370 تومانی، بانک ملت با پیش بینی سود 371 تومانی ، پست بانک با برآورد 355 تومانی و در نهایت بانک کارآفرین با سود برآوردی 359 تومانی در رتبه های بعدی بیشترین سود برآوردی در بودجه های پیش بینی شده خود روبرو هستند.



جالب آنکه درمیان 10 عضو گروه بانکداری تنها شرکت پست بانک ایران سود برآوردی خود در بودجه سال مالی جاری را اعلام نکرده است. در همین حال، متوسط برآورد سود هر سهم در گروه بانکی به رقم 377 ریال برای هر سهم دست یافته است.

بیشترین سرمایه اما همچنان به بانک پاسارگاد با دو هزار و 725 میلیارد و 800 میلیون تومان سرمایه ثبت شده متعلق است، ضمن اینکه پایین ترین سرمایه را نیز شرکت پست بانک 56 میلیارد و 500 میلیون تومانی به خود اختصاص داده است.



این گزارشها حاکی از آن است که ارزش بازاری سهام گروه بانکداری در طول یک ماهه اخیر به رقم 19 هزار و 355 میلیارد و 500 میلیون تومان دست یافته که در این میان، بانک پاسارگاد بیشترین ارزش بازاری سهام را با رقم 3 هزار و 887 میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.



بانک پاسارگاد به تنهایی 3.5 درصد از ارزش حجم کل معاملات سهام بورس اوراق بهادار را از آن خود کرده است.

پس از آن نیز بانک ملت با ارزش بازاری دو هزار و 668 میلیارد تومان و بانک صادرات ایران با ارزش بازاری دو هزار و 542 میلیارد و 600 میلیون تومان در رتبه های بعدی جای دارند.



از منظر نسبت قیمت به درآمدی هر سهم گروه بانکداری در حال حاضر دارای متوسط p/e چهار مرتبه ای است که در این میان پست بانک ایران با نسبت قیمت به درآمدی 15.76 مرتبه ای و بانک پارسیان با p/e 3.53 مرتبه ای به ترتیب بالاترین و پایین ترین نسبت قیمت بر درآمدی برای هر سهم را دارا هستند.



در نهایت روند ورود و خروج سهامداران در صنعت بانکداری نشان می دهد نسبت به یک ماه گذشته این گروه به طور متوسط شاهد افزایش چهار هزار و966 کد معاملاتی فعال در گروه خود بوده که دراین رابطه، دو بانک پارسیان و صادرات به ترتیب با کاهش 315 عددی و 170 عددی بیشترین خروجی ها را در نماد خود تجربه کرده اند.

این گزارش در حالی است که میانگین بازدهی قیمت سهام 10 بانک مذکور از ابتدای سال90 تا به امروز حاکی از افت 34.2 درصدی سرمایه گذاری ها است به طوری‌که سهامداران این بانکها نه تنها از بازدهی سهام برخوردار نبوده اند بلکه شاهد تبخیر سرمایه های خود در این گروه نیز بوده اند.



دراین رابطه بانک پاسارگاد با وجود اختصاص 3.5 درصد از ارزش کل معاملات سهام به خود و گذشت تنها یکسال از حضور در بورس، افت 33.3 درصدی قیمت سهام را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.