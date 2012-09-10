عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: شیوه امتحانات پایانی مقطع ششم ابتدایی براساس دستورالعمل جدید باید به صورت هماهنگ در همه مناطق آموزشی انجام شود.

وی افزود: براساس این دستورالعمل، هر منطقه آموزشی باید با مشارکت معلمان اقدام به طراحی سوالات به صورت هماهنگ کرده و برای امتحانات پایانی پایه ششم ابتدایی، این سوالات بین مدارس منطقه توزیع می شود.

به گفته عرفی، تصحیح اوراق و همچنین نحوه برگزاری آزمون ها به عهده مدارس است اما منطقه باید سوالات را طراحی و برنامه تنظیم شده امتحانی را به مدارس اعلام کند.

وی اعلام کرد: مرکز سنجش وزارتخانه همچنین آماده برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی است و در صورتیکه معاونت آموزش ابتدایی برنامه ریزی های لازم را انجام و آمادگی خود را اعلام کند، می توان اقدام به برگزاری این آزمون ها تنها برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی کرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ساماندهی آزمونهای پیشرفت تحصیلی تصریح کرد: تمامی آزمون های مدارس باید با کسب مجوزهای لازم از سوی ادارات کل باشد ،همچنین موسسات غیردولتی هم باید مجوزهای لازم را از معاونت مشارکت های مردمی دریافت کنند.



