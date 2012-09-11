به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با تعدادی از کسبه شهرستان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، ضمن تاکید بر اینکه کسب روزی حلال بهترین عبادت است، گفت: کار و تلاش برای کسب روزی حلال از راه مشروع موجب کرامت انسان می شود و از این جهت ائمه اطهار (ع) کسب روزی حلال را به عنوان بهترین عبادت می دانند.

وی با بیان این که ربا باعث حرام خواری می شود، افزود: کسی که پولی را به دیگری قرض بدهد و از همان ابتدا شرط کند که علاوه بر پول گرفته شده وجه دیگری را افزون بر آن پرداخت نماید، این افزایش، ربا بوده و حرام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: اگر این مال وارد زندگی انسان شود همان روزی حرام و از راه نامشروع است.

وی با اشاره به این که کسب رزق حلال یکی از شرایط اجابت دعا است، اظهار داشت: مالی که از راه حرام به دست بیاید علاوه بر این که معصیت خداست دارای عقوبت های دنیوی و اخروی نیز است.

تقوی نیا، کسب درآمد از راه رشوه را از دیگر مصادیق روزی حرام دانست و تصریح کرد: رشوه را برای فعالیت های ناحق به کسی می دهند یا چیزی به کسی داده شود تا کاری بر خلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند یا حکمی بر خلاف عدالت صادر نماید.

وی اضافه افزود: دین اسلام، گرفتن یا پرداخت رشوه را به شدت نهی کرده و در آمد حاصل از آن را حرام می داند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره در راستای اهداف خود، نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کسبه شهرستان در راستای کسب روزی حلال و اقتصاد اسلامی اهتمام ویژه دارد.