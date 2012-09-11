طرح ابتکاری برای تصفیه آب/ نیروگاه کوچکی که روی سر حمل می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، گابریل دیامانتی مجری این طرح می گوید این شیوه ارزان است و صنعت گران محلی نیز می توانند آن را بسازند.

این طرح ابتکاری در واقع یک دستگاه تقطیر سرامیکی خورشیدی موسوم به Eliodomestico است که مانند یک قهوه جوش وارونه کار می کند.

طرح متن باز Eliodomestico به طور قابل توجهی ساده است. این طرح شامل دو ظرف سرامیکی است که یکی بر روی دیگری قرار می گیرد. درون ظرف بالایی یک مخزن سیاه قرار دارد که آب شور در آن ریخته می شود.

گرمای خورشید این مخزن را گرم می کند و موجب تبخیر آب می شود. فشار موجود باعث می شود بخار از طریق یک لوله به ظرف پایینی هدایت شود. بخار در این محل ، متراکم و به آب شیرین تبدیل می شود.

این دستگاه می تواند روزانه پنج لیتر آب شیرین تولید کند. هزینه ساخت این دستگاه حدود 50 دلار است. این دستگاه طوری طراحی شده است که می توان ظرف پایینی آن را که آب درون آن جمع می شود، روی سر حمل کرد.