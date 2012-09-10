حمله اوباش مست به خودروی شهروندان تهرانی/ متهمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس دانشجو در این باره گفت:این اشرار مدتی پیش اقدام به تخریب چندین دستگاه خودرو در یک درگیری کرده بودند که با تلاش ماموران کلانتری 159 بی سیم تهران شناسایی و بازداشت شدند.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت در این باره گفت:شامگاه پنج شنبه شانزدهم شهریورماه تعدادی از شهروندان ساکن در خیابان 17 شهریور جنوبی تهران با مرکز فوریت های پلیسی تماس گرفتند و موضوع تخریب چندین دستگاه خودرو سواری توسط چند تن از اراذل و اوباش مست را به کلانتری 159 بی سیم اطلاع دادند.

بلافاصله با اطلاع پلیس،موضوع تخریب به سرعت جهت بررسی در دستور کار قرار گرفت و به دلیل حساسیت آن بلافاصله چند تیم عملیاتی مرکب از رییس کلانتری، کارکنان معاونت پیشگیری و مسئولین دوایر اطلاعات و تجسس تشکیل و به بررسی صحت و سقم خبر پرداختند.

سرهنگ عباس دانشجو ادامه داد:با توجه به اینکه تمام متهمان پرونده متوجه تماس شهروندان با پلیس شده و از محل فرار کرده بودند، اقدامات و تحقیقات ماموران این یگان برای شناسایی آنها آغاز شد. در همان مراحل ابتدای تحقیقات پلیسی ماموران دریافتند فردی به نام "وحید" که از افراد شرور و از اراذل و اوباش به نام منطقه است به همراه 5 تن دیگر دست به تخریب خودرو های پارک شده شهروندان زده است.

سرکلانتر ششم پلیس پایتخت افزود:تحقیقات پلیسی ادامه یافت تا اینکه مشخص شد "وحید" با زن مطلقه ای به نام "معصومه"در همان محل ارتکاب جرم در ارتباط بوده است،به دنبال این موضوع ماموران نیز ضمن شناسایی زن مورد نظر با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل کرده و تحت بازجویی های فنی قرار دادند.

دانشجو گفت:در خلال بازجویی های پلیسی ماموران دریافتند وی با تعدادی از اراذل و اوباش منطقه خزانه تهران در ارتباط بوده به همین منظور با تحقیقات گسترده ضمن شناسایی مخفیگاه اعضای باند ،تیم گشت ویژه کلانتری در محله علی آباد جنوبی،بلوار دستواره اعزام و طی یک عملیات تعقیب و مراقبت پلیسی موفق به دستگیری 5 تن از افرادی که با متهم در ارتباط بوده اند شدند.

وی اظهار داشت:متهمان پس از دستگیری به کلانتری منتقل شدند و تحت بازجویی های پلیسی قرار گرفتند که با انجام بازجویی و تخلیه اطلاعاتی از متهمان و پس از تجمیع قرائن و مستندات موفق به شناسایی مخفیگاه اصلی متهم در شهرک مرتضی گرد شدند.

سرکلانتر ششم تهران با اشاره به اینکه سرانجام پس از ساعت ها کار اطلاعاتی مستمر و تحقیقات ویژه مخفیگاه متهم در شهرک مرتضی گرد شناسایی و با بدست آمدن این اطلاعات شمارش معکوس برای دستگیری متهم و سرکرده باند آغاز شد.به همین منظور ماموران ساعت سه بامداد 17شهریورماه ضمن هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه متهم اعزام شده و در بازدید نامحسوس از ساختمان محل سکونت وی دریافتند سرکرده باند به همراه همدستانش در حال حاضر به منزل مجردی مراجعه نکرده اند.

با این اوصاف عملیات تعقیب و مراقبت پلیسی ادامه یافت تا اینکه مجدداً ساعت 5 و 30دقیقه بامداد پس از اینکه با بررسی وضعیت داخل منزل و با مشاهده پارک بودن یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی در داخل ساختمان و اطمینان از حضور متهم با رعایت جوانب شرعی و قانونی وارد منزل شده و موفق شدند "وحید. الف"27ساله،"سرکرده باند شرارت شرق پایتخت و همدست وی "محمد.ط" 23 ساله را در داخل منزل دستگیر و در بازرسی مخفیگاه آنان دو قبضه قمه،یک قبضه چاقو کشف شد.

متهمان پس از دستگیری به اتفاق اموال کشف شده به کلانتری منتقل و تحت بازجویی های فنی قرار گرفتند که در خلال بازجویی های پلیسی ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشتد:بله قبول داریم در شرارت و تخریب چند دستگاه خودرو در خیابان شهرزاد حضور داشته ایم.

سرهنگ دانشجو با اشاره به اینکه متهمان از افراد شرور منطقه هستند و آثار خالکوبی و ضرب و جرح بر روی بدن آنان مشهود است یادآور شد:پس از دستگیری متهمان تعدادی از شهروندان ساکن در خیابان 17شهریور وقتی از موضوع دستگیری متهمان شرور با خبر شدند ضمن اظهار رضایت مندی از عملکرد به موقع ماموران کلانتری 159 بی سیم با نصب بنر و پلاکارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسئولان و کارکنان انتظامی کلانتری در پیگیری و تسریع در دستگیری به موقع اراذل و اوباش منطقه ابراز داشتند.

گفتنی است،متهمان دستگیر شده جهت تحقیقات تکمیلی و کشف سایر جرایم و شناسایی سایر شکات در اختیار ماموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران قرار گرفتند.