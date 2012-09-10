رفع دغدغه های تولیدکنندگان گامی اساسی برای افزایش تولید ملی است

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب افزایش اهداف اشتغالزایی در کشور می شود.

وی اظهار داشت: نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مسیر توسعه و استقلال اقتصادی ایران اسلامی را هر چه بیشتر هموار خواهد کرد.

معاون استاندار گیلان گفت: هر چه تولیدات در کشور بیشتر شود، حربه دشمنان برای تحریم با شکست مواجه شده و از سوی دیگر استفاده از نیروی کار و سرمایه ایرانی ضمن تقویت فضای اشتغال موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی می شود.

وی همچنین تولید محوری را یکی از اصلی ترین سیاست ها و راهبردها برای تحقق شعار امسال عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی مناسب در جامعه برای عزت و اعتبار بخشی بیش از پیش تولید کنندگان، ایجاد فضای رقابتی برابر برای آنان و کمک در راستای بازاریابی داخلی و خارجی از فاکتورهای مهم در تدوین استراتژی دقیق و مناسب برای تحقق این خواسته مقام معظم رهبری است.

اصغریان با اشاره به اینکه زیر بنای پیشرفت بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از تولید داخلی است، اظهار داشت: مردم باید استفاده از تولیدات داخلی را مورد توجه قرار دهند.

وی یادآور شد: با افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تهدیدها و تحریم های اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی نیز بی اثر خواهد شد.