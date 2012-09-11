اسلام هراسی در کتاب های درسی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مرکز جورج اکت آلمان اخیرا تحقیقاتی را بر روی کتاب های درسی اروپا و در کشورهای بریتانیا، فرانسه، اتریش، اسپانیا و آلمان انجام داده که طی آن افکار "نژاد پرستانه فرهنگی" را منعکس می کند و اسلام هراسی را ترویج می دهد.

این مرکز 27 کتاب درسی مدارس کشورهای مذکور را تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است.

این گزارش که به وزارت امور خارجه آلمان ارائه شد، در نوع خود نخستین تحقیقی است که در این سطح در اروپا انجام گرفته است.

سوزان کروهنرت عثمان، مدیر این طرح اظهار داشت: در کتاب های درسی اروپا، اسلام یک مذهب قدیمی و کهنه نشان داده شده که قابل استفاده برای اروپای مدرن نیست.

وی یاد آور شد: این نظریه اسلام ستیزی میان دانش آموزان را ترویج می دهد؛ از سوی دیگر کتاب های درسی این کشورها درباره اسلام مبالغه زیاد نادرسی کرده و مانع گفتگوهای سازنده میان تمدن ها با جهان اسلام می شود.

کروهنرت در ادامه افزود: آنچه که اسلام ارائه می دهد کاملا مخالف با آن چیزی است که در کتاب های درسی اروپا درج شده است. در کتاب های درسی اروپا چیزی جزئی از اسلام گفته شده است.

برخی کارشناسان معتقدند نباید مسلمانان را افراد مهاجر غیر اروپایی به شمار آورد و مانع تشریک مساعی اجتماعی آنان شد.