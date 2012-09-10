کارگاه بازآموزی پزشکان معاین ناجای سراسر کشور در شیراز برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گارگاه که با سخنرانی سرهنگ دکتر احمدی رئیس کل بهداری ناجا استان فارس، آغاز شد850 نفر از پزشکان ناجا از سراسر کشور شرکت کردند.

نحوه انجام معاینات، روش جاری مقررات معاینه و تکمیل فرمها و شیوه ارجاع به کمیسیون از جمله مواردی بود که در این گارگاه آموزش داده شد و در نهایت با پنل پرسش و پاسخ با حضور رییس بهداری کل ناجا ، رییس آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور، سرپرست مرکز معاینات کل بهداری ناجا و مسئول طرح راهور، این کارگاه یکروزه به پایان رسید.

ایمانیه: تلاش برای خود اتکایی کشور در حوزه سلامت ضروری است

ریس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر تلاش برای خود اتکایی کشور در حوزه سلامت تاکید کرد.

محمد هادی ایمانیه که در همایش منطقه ای اقتصاد سلامت سخن می گفت، افزود: برنامه ریزی برای فائق آمدن بر تحریمها در حوزه سلامت، با مدیریت مالی دقیق دانشگاه ها و صرف وقت بیشتر مسوولان دانشگاه ها در امور مربوطه، ضروری است.

وی اظهار داشت: برگزاری جلسه های مشترک بین دانشگاه ها به منظور انتقال تجارب به یکدیگر و ایجاد زمینه همکاری بیشتر دانشگاه ها و بسیج جامعه پزشکی، می تواند در بی اثر کردن تحریمها و رسیدن به خود اتکایی در کشور تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

دکتر ایمانیه بیان کرد: ایجاد سایت ویژه اقتصاد سلامت یک امر ضروری است که باید به آن پرداخته شود.

وی گفت: فرهنگ سازی بیشتر در صرفه جویی و کاهش هزینه ها، کاهش فعالیتها و برنامه های غیر ضروری در دانشگاه ها و تقسیم بندی کارهای مختلف بین دانشگاها ازجمله فعالیتهایی است که نقش موثری در کاهش هزینه های غیر ضروری و توجه به اقتصاد سلامت کشور دارد.

ایمانیه افزود: روشهای تشخیص غیر ضروری برای بیماران باید کاهش پیدا کند و همچنین زمینه توسعه طب سنتی در کشور فراهم شود.

وی بر ضرورت ساماندهی نیروی انسانی ، استفاده بهینه از نیروی انسانی و استخراج و تهیه شاخصهای نیروی انسانی در دانشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: خرید تجهیزات پزشکی لوکس که غیر ضروری هستند نیز باید مورد کنترل قرار گیرد و به واگذاری بیشتر واحدها به بخش خصوص در راستای اجرای اصل 44 نیز باید توجه شود.

ایمانیه بیان کرد: دانشگاه هایی که کمیته مقابله با تحریم ها ندارند، با راه اندازی این کمیته می توانند در خود اتکایی کشور و بی اثر کردن تحریمها، فعال تر عمل کنند.

در این همایش که با حضور روسا، معاونان و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و مسوولان بسیج جامعه پزشکی استان های فارس ، بوشهر ، هرمزگان ، کهکیلویه و بویر احمد ، فسا و جهرم برگزار شد، معاونان دارو و غذا، توسعه مدیریت و منابع ، دبیر کمیته اقتصاد سلامت ، مسوولان بسیج جامعه پزشکی استان فارس و قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بیان مطالبی در حوزه اقتصاد سلامت و ارایه گزارش های واحدهای مربوطه در این زمینه پرداختند و همچنین بیمارستان شهید دستغیب شیراز و شبکه بهداشت و درمان مرودشت مورد پایش قرار گرفتند.

کاهش یک دهمی میانگین اقلام دارویی نسخ پزشکان استان ، صرفه جویی 12 میلیاردی را بدنبال داشت

در سال گذشته با کاهش یک دهم ،در میانگین اقلام دارویی نسخه های پزشکان استان فارس ، بیش از 12 میلیارد ریال در نظام سلامت استان ، صرفه جویی شد.

مدیر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطب، کفت: برنامه های آموزشی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در سال های گذشته با تاکید فراوان بر لزوم کاهش میانگین اقلام دارویی در نسخه های پزشکان ، برنامه ریزی و اجرا شده است.

مصطفی قائمی نیا افزود: اگر فعالیتهای این کمیته نبود و فرض را بر این می گذاشتیم که میانگین اقلام دارویی در سال 90 هم بدون یک دهم کاهش ، همان 3 و هشت صدم بود بنابراین میانگین قیمت یک نسخه به جای بیش از 51 ریال ، 53 ریال می شد که در حال حاضر با توجه به فعالیت های انجام شده ، بیش از 12 میلیارد ریال مابه التفاوت این اختلاف هزینه شده که این مبلغ در هزینه های سلامت صرفه جویی شده است.

وی گفت : این آمار با بررسی بیش از 7 میلیون نسخه پزشکان دراستان بدست آمده است که نشان دهنده اهمیت بالای آموزش و اطلاع رسانی است.

دکتر قائمی نیا افزود: میانگین اقلام دارویی در نسخه های پزشکان ، یک شاخص بسیار مهم بین المللی در نظام سلامت است ، زیرا هر چه تعداد اقلام دارویی در یک نسخه کمتر باشد شانس بروز تداخلات دارویی ، مسمومیت های دارویی و مشکلات ناشی از آنها مانند مراجعه به بخش های اورژانس بیمارستان ها و ضریب اشغال تخت های بیمارستانی کاهش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس مردم در زمان مراجعه به پزشک هرگز نباید در مورد نوع و تعداد داروهای تجویزی اصرار کنند و از این طریق با اطمینان به پزشک خود ، در کاهش هزینه های سلامت و همچنین جلوگیری از مسمومیت های دارویی و عواقب ناشی از تداخلات دارویی ، نگهداری دارو در منزل و نظایر آن در امان بمانند.

قول مساعد شهردار شیراز برای احداث پل هوایی در مقابل بیمارستان آنکولوژی امیر

شهردار شیراز در بازدید از بیمارستان سرطان شناسی امیر، نسبت به احداث پل هوایی در مقابل این بیمارستان به منظور رفاه حال بیماران، قول همکاری داد.

شهردار شیراز در این بازدید با تشکر از بانو زهرا سعادت، بانی احداث بیمارستان امیر و متخصصان و کادر بیمارستان آمادگی خود را برای همکاری های لازم اعلام کرد.

پاک فطرت در همین راستا از معاون سازمان ترافیک و حمل و نقل شیراز خواست تا احداث پل هوایی در بلوار روبروی بیمارستان، جابجایی ایستگاه اتوبوس و نصب تابلوهای راهنما جهت مشخص نمودن بیمارستان و کمک به توسعه بیمارستان را در دستور کار خود قرار دهد.

رییس بیمارستان سرطان شناسی امیر نیز گفت: این بیمارستان به دلیل مراجعه بیماران سرطانی و همراهان از نقاط مختلف استان و حتی کشور، نیاز به مساعدت شهرداری در تسهیل عبور و مرور مراجعه کنندگان دارد.

سهیلا زارعی فر افزود: بیمارستان سرطان شناسی امیر به همت نیک اندیش عرصه سلامت، بانو زهرا سعادت احداث شده که بیماران زیادی از خدمات آن بهره مند می شوند.

معاونان شهردار، شهردار منطقه یک، معاون سازمان ترافیک و حمل و نقل و رییس شهرداری منطقه یک نیز در این بازدید حضور داشتند.