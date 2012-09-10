بالاترین نرخ بیکاری دنیا در جنوب اروپا / وضعیت موجود ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فاینشنال تایمز" آلمان و بر اساس گزارش ارائه شده از طرف سازمان بین المللی کار (ILO) کشورهای جنوب اروپا از بالاترین نرخ بیکاری در دنیا رنج می برند.

بر اساس گزارش ارائه شده ازطرف سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان با 24.5 و 22.3 درصد بالاتر از بقیه کشورهای دنیا می باشد که در بررسی (ILO) به آن پرداخته شده است. همچنین بیکاری جوانان در کشورهای جنوب اروپا نسبت به بقیه دنیا وضعیت اسفبار تری دارد. به گفته "اکهارد ارنست" رئیس بخش پیش بینی های سازمان بین المللی کار بهبودی در وضعیت بد بیکاری در کشورهای جنوب اروپا پیش بینی نمی شود و حتی اگر بحران یورو در ماههای آینده وخیم تر هم نشود بیکاری در کشورهای جنوبی منطقه یورو باز هم بسیار کند کاهش پیدا خواهد کرد.

سازمان بین المللی کار میزان مشاغل در 128 کشور دنیا را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس حتی در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین هم تنها معدود کشورهایی وجود دارند که به طور نسبی نرخ بیکاری آنها از کشور یونان و اسپانیا بیشتر است. حتی مالی هم نرخ بیکاری کمتری نسبت به این دو کشور جنوب اروپایی دارد.

آمارها نشان می دهد که مسئولان صندوق بین المللی پول،اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا تاثیرات منفی برنامه های ریاضتی روی اقتصاد و پیشرفتهای شغلی در کشورهای اروپایی را ناچیز و دست کم می شمرند.

در پاییز 2010 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در یونان در سال 2012 به 15 درصد کاهش پیدا کرده و تا سال 2015 به 13 درصد خواهد رسید. برای اسپانیا نیز تا سال 2015 یک نرخ بیکاری 18 درصد پیش بینی شده بود.

اما سازمان بین المللی پول چشم انداز بدی را برای وضعیت بیکاری کشورهای جنوب اروپا پیش بینی می کند. کارشناسان این سازمان انتظار دارند که در سال 2015 در یونان هنوز 20.3 و در اسپانیا 23.4 درصد بیکاری وجود داشته باشد.

به گفته "ارنست" بسیاری از افراد بیکار در این کشورها به زودی از بازار کار دلسرد و رویگردان می شوند. در این میان بخصوص جوانان تاثیرات رکود اقتصادی در اروپا را احساس می کنند. بر اساس ارزیابی سازمان بین المللی کار 55درصد یونانی های زیر 24 سال بیکار هستند و در اسپانیا نیز نرخ بیکاری در این سن 53.2 درصد است و تا سال 2015 نیز تازه به تقریبا 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. حتی در خاورمیانه و شمال آفریقا که جوانان از دلایلی از جمله کمبود شغل دست به انقلاب زده اند هم وضعیت بیکاری به بدی کشورهای جنوب اروپایی نیست.

