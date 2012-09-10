بررسی 7 هفته ای مس کرمان/هواداران با ترس به جدول نگاه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که مقامات باشگاه مس بلافاصله پس از پایان بازی های لیگ قبل برای هواداران مس از صعود این تیم به لیگ قهرمانان آسیا در لیگ برتر جدید گفتند تا طرفداران مس را حسابی از تیم جدیدشان متوقع سازند. اما آمار تیم مس در آغاز رقابت های لیگ برتر فعلا نشانی از آسیایی شدن مس ندارد و به نظر می رسد که مس در صورتی بخواهد به رتبه های بالای جدول فکر کند باید روند امتیاز گیری خود را در جدول عوض کند.

این در حالی است که قائم مقام و مدیر عامل باشگاه مس که از لیگ قبل همچنان در تیم مانده اند و در پایان فصل پیش از آسیایی شدن مس صحبت کرده بودند تاکنون پاسخی برای چرایی دور ماندن مس از این هدف نگفته اند و تنها امیدوارند با دادن فرصت به مس روند صعودی این تیم آغاز شود.

آمار قابل قبول خط دفاع و آمار فاجعه بار خط حمله

بازیکنان مس در خط حمله و دفاع تیم خود آمار متفاوتی را در هفت هفته گذشته بازی های لیگ برتر ارائه کرده اند. تیم مس در بازی های خود در این فصل از رقابت های لیگ برتر در خط دفاع آمار تقریبا خوبی را ارائه کرده است و در هفت بازی خود پنج بار دروازه اش را باز شده دید تا میانگین 0.7 گل خورده در هر بازی فعلا شرایط خط دفاع این تیم را مطلوب نگه دارد. مس در سه بازی متوالی دروازه تیم خود را بسته نگه داشت تا آمار خط دفاعی مس بهبود پیدا کند. اما در مقابل در خط حمله مس آماری به شدت مایوس کننده داشته است.

این تیم در هفت بازی خود تنها سه گل را به ثمر رسانده است تا با میانگین 0.4 گل زده در هر بازی به همراه آلمینیوم ضعیف ترین خط حمله لیگ برتر تا به این جای کار را داشته باشد. با توجه به عملکرد خط دفاعی، اگر مس در هر بازی خود از سوی مهاجمانش کارایی بیشتری می دید قطعا وضعیت این تیم در جدول متفاوت می شد.

باختن برای مس کرمان عادی نشود

تیم مس در یک آمار منفی دیگر نیز در جدول رده دوم را از آن خود کرده است تا هواداران این تیم امیدوار باشند تا حداقل بعد از تعطیلی بازی های لیگ برتر این رویه تغییر کند. مسی ها با کسب چهار باخت از هفت بازی اخیر پس از تیم ذوب آهن و به همراه نفت آبادان از حیث تعداد باخت در رده دوم کسب بیشترین تعداد شکست در میان تیم های لیگ برتری قرار گرفته است.

این مسئله سبب می شود که در کرمان این نگرانی به وجود آید که مبادا شاگردان قاسمپور به باخت در بازی های لیگ برتر عادت کرده باشند و شکست برابر حریفان به امری عادی برای آن ها تبدیل شده باشد. مسئله ای که با شروع مجدد بازی های لیگ برتر، کرمانی ها امیدوار به تغییر رویه در آن نیز هستند.

پیشرفت حداقلی مس نسبت به فصل فاجعه بار گذشته

مس فصل قبل تا پایان هفته هفتم در رده ماقبل آخر بازی ها قرار داشت. این تیم از هفت بازی خود تنها دو امتیاز داشت اما روند پیروزی های این تیم از هفته هشتم به همراه بلازویچ آغاز شد تا با سه یرد پیاپی خود را از قعر جدول نجات دهد.

هرچند در فصل جاری و در پایان هفته هفتم مس پنج امتیاز بیشتر از فصل قبل دارد و با هفت امتیاز یک رده با تیم های فانوس به دست فاصله دارد اما هواداران مس نمی توانند بابت این پیشرفت نسبت به فصل قبل از شادی کلاه به آسمان بی اندازند! چراکه همانطور گفته شد در ابتدای فصل قول هایی به آن ها داده شد که دیگر تیم خود را در انتهای جدول نخواهند دید و با درس گرفتن از اشتباهات لیگ گذشته هواداران مس دیگر با ترس به جدول این فصل نگاه نمی کنند.

ولی پیشرفت مس در این فصل نسبت به فصل کابوس بار قبل آنقدر نبوده است که این ترس از هواداران گرفته شود مگر اینکه نتایج مس با شروع بازی ها به گونه ای دیگر شود.

چشم به راه بازی های خانگی مس

اما تیم مس که فعلا آمار بهتری در بازی های خانگی خود کسب کرده است چشم به راه دو بازی متوالی خود در خانه طی دو هته آتی است. مس در هفت هفته گذشته از سه بازی خانگی خود یک برد و یک تساوی کسب کرده است تا چهار امتیاز را به دست بیاورد و در خارج از خانه از چهار بازی تنها یک پیروزی به دست آورده است و در باقی بازی ها با شکست زمین را ترک کرده است.

در این شرایط مس در دو هفته پیش رو در ورزشگاه باهنر میزبان تیم های سایپا و ذوب آهن خواهد بود که اگر موفق شود از آن ها امتیاز کامل بگیرد با 6 امتیاز آن می تواند وضعیت خود را در جدول بسیار بهبود ببخشد.

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گزارش: سعید قرایی

