سه کودک در ایلام به فرزندخواندگی سپرده شدند/ساماندهی نخبگان استان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان ایلام گفت: تاکنون سه کودک توسط این اداره کل در سال جاری تاکنون به عنوان فرزند خوانده به خانواده های متقاضی سپرده شده اند.

شهبازی افزود: این کودکان که دو پسر و یک دختر هستند، در شیرخوارگاه و خانه کودک و نوجوان بهزیستی نگهداری می شدند.

وی ادامه داد: فرزندان بد سرپرستی که به دلایل مختلف به شیرخواگاه و خانه کودک و نوجوان ارجاع داده شده اند با شرایط لازم به خانواده های متقاضی سپرده می شوند.

معاون اداره کل بهزیستی ایلام داشتن تمکن مالی مناسب، صلاحیت اخلاقی، نبود اعتیاد به مواد مخدر و گذشت پنج سال از زندگی مشترک را از جمله داشتن شرایط لازم خانواده ها برای دریافت فرزند خوانده از طریق بهزیستی عنوان کرد.

شهبازی بیان کرد: سال گذشته در مجموع 10 کودک به عنوان فرزند خوانده به خانواده های متقاضی سپرده شده اند.

وی بیان کرد: هم اینک 30 خانواده در این استان متقاضی فرزند هستند که بیشتر آنها به فرزند خوانده دختر تمایل دارند.

18 میلیارد ریال صرف اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد آبدانان شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آبدانان از صرف 18میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان زیر پوشش این نهاد در سال جاری خبر داد.

جاسمی گفت: این مبلغ در قالب پرداخت تسهیلات از محل اعتبارهای اشتغالزایی این نهاد هزینه شده است.

وی ادامه داد: با صرف این اعتبار 24 طرح اشتغالزایی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد در زمینه های مختلف اجرا شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در این مدت 97 نفر از زنان سرپرست خانوار این نهاد تسهیلات کارانگیزی به مبلغ 19 میلیارد ریال دریافت کرده اند.

جاسمی بیان کرد: با پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال 50 نفر از زنان سرپرست خانوار فراهم شده است.

مدیر کمیته امداد آبدانان ایجاد اشتغال برای مددجویان را از مهمترین برنامه های این نهاد در سال جاری عنوان کرد.

استفاده از پساب تصفیه خانه ایلام / فضای سبز پارک چغاسبز توسعه می یابد

شهردار ایلام از انتقال پساب تصفیه خانه شهر ایلام در جهت توسعه فضای سبز پارک جنگلی چغاسبز خبر داد.

خالق منصوری انتقال پساب تصفیه خانه در جهت توسعه فضای سبز پارک جنگلی چغاسبز را نویدی برای شهروندان ایلامی خواند و افزود: عملیات اجرایی این طرح آغاز و در دهه فجر شاهد بهره برداری آن خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه مساحت کل فضای سبز شهر ایلام 165.5هکتار است، اظهار داشت: سرانه فضای سبز برای هر شهروند ایلامی با احتساب این مجموعه 3.9 متر مربع است.

وی به تکمیل، توسعه، تجهیز و بازسازی 21 پارک محله ای طی 14 ماه گذشته نیز اشاره و افزود: در این راستا 271 دستگاه ورزشی نصب و راه اندازی شده است.

منصوری تصریح کرد: طی پنج ماه گذشته همچنین 20 هزار متر فضای سبز در پارک صخره ای ، بلوار حضرت ابوالفضل (ع)، ورودی پارک ملت، بلوار شهید مدرس، ترمیم چمن بلوار حضرت امام (ره) و ترمیم پارک کودک کاشت شده است.

ساماندهی نخبگان و صاحبان ایده های برتر ضرورتی اجتناب ناپذیر

استاندار ایلام گفت: ساماندهی نخبگان و صاحبان ایده های برتر به عنوان قشری فعال، پویا و تأثیرگزار و در راستای رشد و بالندگی استان و کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مجتبی اعلایی در نشست کارگروه استعدادهای برتر استان افزود: این کارگروه در راستای تسهیل و ساماندهی امور مراکز تخصصی فعال در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر استان تشکیل شده و مسائل و مباحثی همچون مشکلات و نارسایی های نخبگان و به کارگیری راهکارهای علمی و بومی در راستای حمایت و پشتیبانی از این قشر می تواند ظرفیت های این حوزه را به کشور معرفی کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه عملکرد کارگروه استعدادهای برتر استان رویکردی عملیاتی دارد، باید مخاطبان آن شناسایی، هدایت و حمایت شوند و مرجعی رسمی در خصوص بررسی طرح نیاز بود که وارد عمل شود که خوشبختانه بنیاد ملی نخبگان و مرکز نوآوران و همکاری های مرکز علمی شهید فهمیده در استان ایلام به این اهداف جامه عمل پوشانده اند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از نخبگان و مستعدان استان را ضرورنتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و ابراز داشت: در برخی از اوقات فواصلی میان محورهای پشتیبانی طرح های نخبگان به طور ناخواسته پیش می آید که به انگیزه و توان آنان صدمه وارد می کند که لازم است در این راستا اقداماتی به کار گرفته شود که نخبگان و صاحبان اندیشه و ایده از مرحله تفکر و فعالیت تا مراحل پایانی و نتیجه بخش، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

وی خواستار مساعدت و پشتیبانی رسانه ها از حوزه نخبگان، مبتکران و صاحبان ایده های برتر در استان شد و تصریح کرد: به منظور تکریم این قشر و ایجاد انگیزه و نشاط در فعالیت های علمی و پژوهشی لازم است در یکی از ایام سال در همایشی مرتبط با آنان، از اقدامات و عملکرد آنان تقدیر گردد تا مردم و جامعه در جریان اقدامات ارزشمند آنان برای بالندگی استان و کشور قرار گیرند.

مددجوی بهزیستی ایلام مقام برتر رشته اذان کشور را کسب کرد

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: یکی از مددجویان زیر پوشش این اداره کل مقام برتر رشته اذان کشور را کسب کرد.

نسرین شهبازی افزود: هفتمین جشنواره فرهنگِی، ورزشی فرزندان مهر بهزیستی در استان اردبیل برگزار شد.

وی ادامه داد: این جشنواره در رشته های مختلف ورزشی، اذان، نماز و قرآن برگزار شد که ۹ نفر از فرزندان مراکز شبه خانواده بهزیستی ایلام حضور داشتند.

وی اضافه کرد: در این جشنواره “آرش ویس مرادی” از استان ایلام موفق به کسب مقام برتر رشته اذان شد.