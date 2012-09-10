آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از ستاد سوخت/ توقف واردات 10میلیارد دلار بنزین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور ارائه گزارش عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: با وجود آنکه ستاد سوخت دستگاه مستقلی نیست و بنابراین تحقیق و تفحص از آن محمل قانونی ندارد از تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد استقبال می کنم.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، تاکید کرد: یقین دارم مجلس خانه ماست و نمایندگانی که در مجلس هستند با وجدان بیدار و روحیه عدالت محور خود عملکرد دولت در حوزه حمل و نقل و سوخت را مورد تقدیر قرار خواهند داد.

این مقام مسئول با اشاره به حضور خود و ارائه گزارش به نمایندگان مردم تصریح کرد: گزارش مستند و شفافی را از عملکرد ستاد سوخت به نمایندگان ارائه دادم و قاطعانه از این گزارش دفاع می کنم.

وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس بدانند از زمانی که ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را بر عهده گرفتم تاکنون حتی یک ریال از منابع دولتی چه در قالب قانون بودجه سالانه و چه در سایر موارد به این ستاد اختصاص نیافته است، اظهار داشت: زیرا تمامی بودجه مرتبط با حوزه حمل و نقل و سوخت از ابتدای قانون توسعه حمل و نقل صرفاً به وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی داده شده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها را داشته است.

رویانیان با اشاره به اقدامات بزرگی که در دولت در عرصه حمل و نقل و سوخت به وجود آمده است افزود: دستاوردهای دولت در حوزه حمل و نقل و سوخت در کشور بی نظیر است.

وی، افزود: هرچند به طور کامل نتوانسته ایم همه کمبودها و نیازهای حوزه حمل و نقل را تامین کنیم، اما اقدامات انجام گرفته در دولت قطعاً چندین برابر سال‌های قبل است؛ زیرا با تحول صورت گرفته در حوزه حمل و نقل شاهد اقدامات زیادی در این عرصه بوده ایم.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت درحوزه سوخت با حذف 10 میلیارد دلار واردات سالانه بنزین امروز به خودکفایی رسید‌ه‌ایم، بیان کرد: عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم استفاده از تولیدات داخلی و همچنین خودکفایی بنزین و بی اثر شدن تحریم دشمنان بزرگترین پاداش در مدیریت سوخت کشور بوده است.

این مقام مسئول در پایان بار دیگر با تاکید بر پاسخگو بودن خود به نمایندگان مجلس در زمینه تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: آماده پاسخگویی به نمایندگان مجلس هستم و به زودی نیز گزارش عملکرد 3 ساله در حوزه حمل و نقل و سوخت را منتشر خواهیم کرد و امیدوارم به دور از هرگونه غرض سیاسی موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد.