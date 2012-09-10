کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول اهدای عضو درکشور/700 نفر کارت اهدای عضو دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان عباسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: فرهنگ نوع دوستی و عواطف پاک مردم این استان مهمترین دلیل روند روبه رشد اهدای عضو در این استان است.

وی بیان کرد: بیش از 700 نفر در این استان کارت اهدای عضو دریافت کرده اند که روزانه دو نفر به این تعداد افزوده می شود.

عباسی افزود: کسانی که علاقه مند به دریافت کارت اهداء عضو هستند، می‌توانند به سایت اهدا مراجعه کنند و یا با ارائه کپی کارت ملی خود، در حوزه معاونت درمان واحد بیماران خاص، عضویت خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون اعضای هشت بیمار مرگ مغزی در استان به نیازمندان اهدا شده است، اظهار داشت: خانواده این بیماران با موافقت با اهدای عضو عزیزانشان، جان بسیاری از بیماری را نجات داده اند که این نشان از حس نوع دوستی و روح معنوی و والای آنها دارد.

عباسی بر ترویج هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عضو در این استان تاکید کرد و اظهار داشت: رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما در این راستا نقش مهمی می توانند داشته باشند.