پلیس در تعقیب کلاهبرداران بازار آهن تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سوم تیر ماه امسال فردی با مراجعه به کلانتری 151 یافت آباد ، با معرفی خود به عنوان فروشنده ورق آهن در منطقه شادآباد به مأموران گفت : دو نفر پس از چندین نوبت انجام معامله خرید و فروش و جلب اعتماد من به خودشان ، در آخرین خریدشان اقدام به خرید چندین تن ورق آهن به مقصد استان های شمال غربی ، به ارزش تقریبی 100 میلیون تومان کرده اما پس از تخلیه و فروش بار آهن ، هیچ پولی به حساب من واریز نکرده و از آن زمان نیز هر دو نفر متواری شده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 18 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی ، به کارآگاهان گفت : من در بازار آهن به عنوان فروشنده ورق های آهن مشغول به کار هست. در اردیبهشت ماه سال جاری شخصی به هویت آقای موسوی به همراه فرد دیگری که او را شریک خود معرفی می کرد ، با مراجعه به محل کار من در بازار آهن اقدام به خرید ورق آهن به مقصد یکی از شهرهای شمال غرب کشور کرد و قرار شد تا پس از رسیدن بار ، پول آن را به حساب من واریز کنند. در چندین نوبت ، این دو نفر اقدام به خرید محموله های آهن از من کرده و هر بار نیز پول بار را سر موقع به حساب من واریز می کردند و به این شیوه و شگرد اعتماد مرا جلب کردند . حتی در طی این مدت آقای موسوی نشانی محل سکونت اعضای خانواده اش در منطقه تهران نو و همچنین دفتر کار خود در منطقه چهارراه خاقانی را نیز به من داده بود .

وی ادامه داد : پس از انجام چندین معامله ، 17 خرداد آقای موسوی طبق روال گذشته اقدام به سفارش خرید یک محموله بار ورق آهن به ارزش 100 میلیون تومان کرد و قرار شد تا طبق روال همیشگی پول را پرداخت کند اما هرچه منتظر پرداخت و واریز پول از سوی آقای موسوی و شریکش باقی ماندم ، از پرداخت پول خبری نشد .ابتدا به دفتر کار وی در منطقه چهارراه خاقانی رفته و در کمال تعجب متوجه تخلیه دفتر شدم . پس از آن نیز به نشانی محل سکونت اعضای خانواده آقای موسوی مراجعه کرده و متوجه شدم که آدرس ارائه شده نشانی یک مغازه بوده و آدرس جعلی است .

کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه رسیدگی به این پرونده با مراجعه به دفتر محل کار متهمان در منطقه چهارراه خاقانی و در تحقیقات از این محل اطلاع پیدا کرد که متهمان با اجاره یک واحد تجاری ، در ازای پول ودیعه بسیار ناچیز و در ازای پرداخت اجاره به صورت ماهیانه ، این محل را کرایه کرده و در ادامه به عنوان محل دفتر کار خود به مالباخته معرفی کرده و پس از اقدام به کلاهبرداری نیز بلافاصله این محل را تخلیه کرده اند .

در زمان حضور کارآگاهان در این محل و در حین تحقیقات از مالک واحد تجاری اجاره شده توسط متهمان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که در ورودی و همچنین راهروهای مجتمع مجهز به دوربین های مداربسته می باشد . بلافاصله تصاویر این دوربین ها تحت بررسی قرار گرفت و با شناسایی تصاویر متهمان از سوی مالباخته ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود و با بهره گیری از این تصاویر موفق به شناسایی هویت واقعی متهمان به اسامی "علی . ح" و "فتح الله . ح" شدند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان با شناسایی محل های سکونت متهمان و انجام تحقیقات از این محل ها نیز اطلاع پیدا کردند که متهمان با طرح و نقشه اقدام به کلاهبرداری از مالباخته و به احتمال بسیار زیاد دیگر مالباختگان کرده و پس از اقدام به کلاهبرداری نیز به سرعت متواری شده اند .

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی - رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به متواری شدن متهمان و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی و تعداد مالباختگانی که از سوی متهمان مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی بازپرس پرونده صادر شده است . لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شده و آدرس و نشانی مشخصی از مخفیگاه و یا محل های تردد آنها در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را از طریق شماره تماس های 51055138 و 51055459 در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

وی افزود : همچنین از دیگر مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی متهمان شده اند نیز دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، واقع در خیابان وحدت اسلامی ، مراجعه کنند .

