برنامه ساماندهی معلمان قرآن یمن

مجمع جهانی جوانان مسلمان اخیرا برنامه ای ده روزه برای ساماندهی معلمان قرآن کریم یمن را با همکاری شورای خیریه آموزش قرآن کریم یمن برگزار کرده است. این برنامه ها شامل دوره های آموزشی قرآنی، مهارت های تعامل با دیگران، نقش زبان عربی و همچنین سخنرانی های معنوی و آموزشی هدفمند می شود. هدف از برگزاری این برنامه ها ارتقا، بیداری و آگاهی های قرآنی در زمینه خدمت رسانی به جامعه عنوان شده است.

ساخت مجسمه کعبه تحریم شد

صالح بن فوزان الفوزان عضو شورای علمای بزرگ عربستان نسبت به ساخت مجسمه هایی از خانه خدا یا قبه قبر حضرت محمد (ص) هشدار داد و به منظور حفظ عقیده مسلمانان خواستار ممنوعیت ساخت این مجسمه ها شد. وی با اشاره به اینکه این کار از نظر شرعی نادرست است، گفت که برخی از مسلمانان در قیاس با مکان اصلی ز این مجسمه ها تبرک می جویند که این امر به مثابه شرک است. از سوی دیگر این عمل منجر به اشاعه افکار جاهلانه و عقاید نادرست می شود.

برگزاری جشنواره فرهنگ اسلامی چین در ترکیه

جشنواره " فرهنگ اسلامی چین در ترکیه " به مناسبت معرفی تاریخ اسلام و فرهنگ اسلامی منحصر به فرد چین و با هدف تبادلات اسلامی میان ترکیه و چین برگزار شد. این جشنواره 8 روزه با حمایت اداره امور دینی ترکیه و اداره امور دینی چین در ترکیه برگزار شد. محمد جورمیز رئیس اداره امور دینی ترکیه طی این جشنواره که در استانبول برگزار شده بود، اظهار داشت که این جشنواره زمینه ای برای ارتباط بیشتر مسلمانان ترک و چین است و زمینه اخوت و صلح میان مسلمانان دو کشور را فراهم می کند.