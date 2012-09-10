مسائل اجتماعی جوانان در برنامه های اوقات فراغت ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت جوانان هدف اصلی برگزاری این برنامه ها است، اظهارداشت: برنامه ها باید به گونه ای برگزار شود که مورد استقبال این قشر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز جوانان با معضلات و آسیب های اجتماعی مواجه بوده و در معرض خطر هستند، افزود: برنامه های اوقات فراغت باید به طور مستمر به سایر مسائل مورد نیاز این قشر نیز بپردازد.

گلستانی فرد با بیان اینکه باید در مراسمات خاص از جمله اعتکاف نیز برنامه های اوقات فراغت محتوا سازی شود، بیان داشت: در این راستا از موازی کاری، بی توجهی و کم کاری نسبت به مسائل مربوط به جوانان خودداری شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی نیز باید برنامه های فرهنگی غنی برای اوقات فراغت برنامه ریزی کنند، تصریح کرد: برنامه های اجرا شده باید قابلیت سنجش و ارزیابی را داشته باشد.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه تنها ثبت عملکرد دستگاه ها در سامانه اوقات غراغت ملاک ارزیابی خواهد بود، افزود: دستگاه ها نسبت به ثبت آمار برنامه های فراغتی برگزار شده اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در خصوص تجلیل فعالان عرصه ورزش و جوانان، نیز یادآور شد: هدف از تجلیل فعالان تشویق، ترغیب و ایجاد انگیزه در بین سایر جوانان است.