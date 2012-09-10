به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بیریا پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان پارک علم و فناوری قم، با تأکید بر اینکه شخصیتی مانند آیت الله مصباح فلسفه اخلاق اسلامی را تبیین کرده و گسترش داده است، گفت: استاد شهید مطهری قبل از انقلاب فلسفه اخلاق را از انزوا نجات داد و درنهایت کتابی به همین عنوان تالیف کرد، اما آیت الله مصباح یزدی بود که این علم الهی را ترویج و شاگردان زیادی را در این عرصه تربیت کرد.
ضرورت ورود فناوریهای نرم در عرصه علوم انسانی اسلامی
وی با بیان اینکه احیا و ترویج فلسفه اخلاق یکی از ثمرات مهم انقلاب اسلامی در عرصه علوم انسانی است که چون جنبه نظری دارد، به چشم نیامده است، ادامه داد: فلسفه اخلاق یک فرایند علمی است که باید وارد زندگی مردم شود تا مردم زیباییهای اسلام را تمام و کمال لمس کنند.
معاون پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ساده سازی و ملموس کردن ایدههای فلسفی را امری مهم قلمداد کرد و گفت: مرکز رشد علوم انسانی باید بتواند نوآوریهای بزرگی را که در عرصه علوم انسانی توسط نخبگان و بزرگان دینی به ثمر میرسد را اشاعه داده و وارد زندگی مردم کند.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی علوم انسانی دستاوردهای بزرگی داشته است، گفت: به دلیل اینکه دستاوردهای علوم انسانی نظری و فکری است مانند یک اختراع علمی و صنعتی به چشم نمیآید و نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه در عرصه علوم انسانی نباید تنها به تولید کتاب و محصولات مکتوب بسنده کرد، اظهار داشت: ورود فناوریهای نرم میتواند نوع و گستردگی ارایه آثار نوآورانه رشتههای علوم انسانی را ارتقا بخشد.
مرکز رشد علوم انسانی باید خروجیهای خود را برجسته سازی کند
حجت الاسلام سقای بی ریا با تاکید براینکه باید مرکز رشد علوم انسانی در وهله اول در میان اعضای هیئت علمی، گروههای پژوهشی و نخبگان حوزه و دانشگاه معرفی شود، گفت: با توجه به اینکه مرکز رشد علوم انسانی نوپا و کمتر شناخته شده است لازم است روی خروجیها و نمونههایی که فرایند ارایه ایده و تولید محصول را طی کردهاند، با تمرکز و جلوه بیشتری مانور بدهید تا بتوانید از لحاظ علمی و میزان تاثیرگذاری مخاطبان خود را اقناع کنید.
وی با بیان اینکه در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در میان گروههای پژوهشی کارهای میدانی خوبی انجام میگیرد، گفت: برای نمونه گروههای روانشناسی این موسسه حدود 20 ابزار در قالب پرسشنامههای کاربردی تولید کردهاند که در آن خانواده کارآمد را تبیین میکند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با تاکید براینکه برآیند کار تحقیقاتی فارغ التحصیلان موسسه ظرفیت خوبی برای ورود به بازار را دارد، اظهار داشت: مرکز رشد علوم انسانی باید برخی مفاهیم و استانداردهای پذیرش، راهنمای تبدیل ایده به محصول، مبانی فکری و نظری و... را به صورت مبسوط برای علاقمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی تعریف و تعیین کند تا مخاطب در آشنایی و نوع گزینش فرایندهای این مرکز سردرگم نباشد.
فارغ التحصیلی حدود دو هزار طلبه در موسسه امام خمینی (ره)
رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم یکی از راههای معرفی مرکز رشد علوم انسانی را از طریق نمایندگان این مجمع در شهرهای مختلف دانست و گفت: موسسه امام خمینی(ره) سالانه حدود دوهزار فارغ التحصیل دارد که گزینه خوبی برای آشنایی با مرکز رشد علوم انسانی هستند و باید آنها را به حضور در این مرکز تشویق کرد.
وی در پایان خواستار برگزاری یک دوره توجیهی این مرکز در میان اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و گروههای پژوهشی شد و گفت: باید زمینه حمایت از ایدههایی که پایه و مایه اسلامی دارند را فراهم کنیم و در این راه تشویق و هدایت مرکز رشد میتواند کارساز باشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، گفت: به دلیل اینکه دستاوردهای علوم انسانی نظری و فکری است، مانند یک اختراع علمی و صنعتی به چشم نمیآید و بسیاری از دستاورهای مهم آن نادیده گرفته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بیریا پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان پارک علم و فناوری قم، با تأکید بر اینکه شخصیتی مانند آیت الله مصباح فلسفه اخلاق اسلامی را تبیین کرده و گسترش داده است، گفت: استاد شهید مطهری قبل از انقلاب فلسفه اخلاق را از انزوا نجات داد و درنهایت کتابی به همین عنوان تالیف کرد، اما آیت الله مصباح یزدی بود که این علم الهی را ترویج و شاگردان زیادی را در این عرصه تربیت کرد.
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