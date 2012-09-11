آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم پرسپولیس تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه ا... چشمه سری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: کئون جون که در معاینات، با پارگی لیگامنت ناحیه مچ پا مواجه شده بود، پس از MRI به فیزیوتراپی پرداخت. امروز جواب MRI می آید و وضعیتش مشخص می شود.

وی در مورد مصدومیت سوسا افزود: روبروتو از ناحیه زانو با پارگی رباط صلیبی مواجه شده و نیاز به جراحی دارد که زمان درمان او 6 تا 8 ماه به طول خواهد انجامید. بر همین اساس گزارش پزشکی این بازیکن به باشگاه ارائه شده تا آخرین تصمیمات در خصوص این بازیکن اتخاذ گردد.



دکتر چشمه سری در مورد شرایط فشنگچی نیز تصریح کرد: امیر حسین که با یک تکل در بازی با فولاد دچار پارگی لیگامنت خارجی و داخلی شده بود. پس از معاینات و MRI تحت درمان قرار گرفت و به فیزیوتراپی پرداخت. وی همچنین بطور میانگین روزی سه جلسه فیزیوتراپی می کند که امروز به چهار جلسه فیزیوتراپی خواهد پرداخت. ضمن اینکه مدت زمان درمان این بازیکن حداقل یک ماه در نظر گرفته شده بود که با توجه به گذشت 10 روز از این مدت، وی حداقل حدود 20 روز دیگر تحت درمان خواهد بود.

پزشک سرخپوشان درباره مصدومیت محمد قاضی در اردوی تیم ملی خاطرنشان کرد: در تماسی با دکتر خانلری پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان مطلع شدیم که وضعیت قاضی رو به بهبودی است و در تمرینات گروهی نیز شرکت می کند.

چشمه سری در مورد مصدومیت جزیی گردان نیز گفت: شهاب از ناحیه تاندون زیر کشک پا دچار التهاب شده بود که با فیزیوتراپی تا حدودی رفع شده و وضعیت نهایی او فردا مشخص می شود. گردان قطعا برای بازی با نفت مشکلی نخواهد داشت.

