برگزاری اجلاس غیر متعهدها در بالاترین سطح امنیتی برگ زرینی در عملکرد سپاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمدجواد خوشنواز فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) با تأکید بر اینکه حفاظت و امنیت دارای جایگاهی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت، گفت: برقراری و ثبات امنیت بستر و محیط مناسبی را در شکل گیری ابعاد مختلف اداره کشور و امور معیشتی مردم رقم می زند و جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از امن ترین کشورهای جهان این بستر را به منظور رشد و بالندگی در تمامی امور فراهم کرده است.

سردار خوشنواز با اشاره به ابلاغ مسئولیت تأمین امنیت اجلاس سران غیر متعهدها در تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: در همین راستا تمامی نهادها و سازمان های نظامی، انتظامی و امنیتی کشور مسئولیت برقراری، تعامل و همکاری هرچه بیشتر و بهتر با سپاه را پیدا کردند، تعاملات لازم در تمامی بخش های مربوط به اجلاس از جمله ساختار، سازماندهی، آموزش، تجهیزات، طراحی های عملیاتی، اشراف اطلاعاتی، اقدامات پدافندی و حتی مباحث پزشکی صورت گرفت.

وی با اشاره به فضاسازی و عملیات روانی دشمنان در القای جو ناامنی در ایران گفت: دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امنیت موجود در کشورمان را برنمی تابند از این رو تمام تلاش خود را در ارائه تصویری غیر واقعی از وضعیت ایران نزد افکار عمومی دنیا و شرکت کنندگان در اجلاس غیرمتعهدها بکار بستند.

فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) تصریح کرد: دشمنان در ابتدا عدم برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران را دنبال می کردند از زمانی که این حربه آنان منجر به شکست شد به فکر تهدید و تطمیع کشورها در جلوگیری از ورود نمایندگانشان به ایران افتادند.

وی افزود: هر چند برخی از حاضران در اجلاس تهران تحت تأثیر عملیات روانی دشمنان با فضای ذهنی متفاوتی پای به کشورمان گذاشتند اما زمانی که با شرایط مطلوب و امنیت کامل مواجه شدند نوع نگاه و احساس آنان نسبت به ایران تغییر یافت.

سردار خوشنواز در ادامه خاطر نشان کرد: به یاری خداوند متعال و با اشراف اطلاعاتی فرزندان هوشیار ایران اسلامی و نیز تدابیر اتخاذ شده در خصوص برگزاری هر چه بهتر اجلاس غیرمتعهدها بار دیگر دشمن ناکام ماند و این اجلاس در بالاترین سطح امنیتی برگزار شد، که این را می توان در اذعان تمامی حاضران در اجلاس و تقدیر رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت مطلوب اجلاس به وضوح دریافت.

وی برگزاری اجلاس شانزدهم غیرمتعهدها در ایران را در شرایطی که کشورهای منطقه هرکدام به نوعی با ناامنی دست به گریبان هستند مایه مباهات و نمایش اقتدار ایران اسلامی خواند و تصریح کرد: برقراری این امنیت مرهون تلاش های ثمربخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری تمامی نهادها و سازمان های نظامی، انتظامی و امنیتی است که برگ زرین دیگری را در ابعاد حفاظت و امنیت در پرونده افتخارات این نهاد مکتبی و مردمی رقم زد.

فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) در پایان ضمن تقدیر از مردم شریف ایران اسلامی بویژه مردم تهران که در اجرای مأموریت تأمین امنیت اجلاس نهایت همکاری را داشتند گفت: دعای خیر ملت ایران در این مأموریت مهم همواره بدرقه سپاه و سایر نیروهای مسلح بود و از طرفی همراهی و هماهنگی آنان و درک صحیح از شرایط موجود، بستر مناسبی را برای همکاری ایجاد کرد و بر خلاف همه تهدیدات و عملیات روانی دشمنان شاهد اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران بودیم.