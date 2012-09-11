ضرورت آموزش دیابت به پزشکان خانواده/ 7 میلیون مبتلا و در معرض ابتلا در کشور

دکتر محسن خوش نیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پزشکان عمومی برای اینکه بتوانند در امر غربالگری و درمان دیابت موفق باشند، باید آموزشهای لازم را ببینند. زیرا پزشکان عمومی بعد از فارغ التحصیلی چیز زیادی از دیابت نمی دانند.

وی با اعلام اینکه پزشکان عمومی آموزش درستی در زمینه دیابت نمی بینند، افزود: برای اینکه پزشکان خانواده بتوانند در امر غربالگری و تشخیص دیابت موفق باشند، باید دوره های جامع آموزشی برای آنها برگزار کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه پزشکان عمومی حاضر در دوره های آموزشی دیابت اعتراف می کنند که دیابت را نمی شناسند، گفت: این دوره های آموزشی باید بین 6 ماه تا یک سال باشد.

خوش نیت با عنوان این مطلب که هنوز مشخص نیست پزشک خانواده تا چد حدی امکان دخالت در بحث درمان دیابت را دارد، ادامه داد: پزشک خانواده تا حدی می تواند در امر دیابت پیش برود و قطعا تجربه و تخصص او با پزشک متخصص و فوق تخصص غدد کاملا متفاوت است.

وی افزود: در واقع، یک پزشک عمومی فقط کلیات دیابت و درمانهای اولیه را می داند و می تواند غربالگری، تشخیص و درمانهای اولیه را شروع کند. به طوریکه اگر بیمار نیاز به تزریق انسولین داشته باشد باید با متخصص غدد مشاوره شود.

این فوق تخصص غدد با تاکید بر اینکه یک بیمار دیابتی می بایست در طول سال حداقل 3 تا 4 بار تحت معاینه پزشک متخصص قرار بگیرد، گفت: آمارها نشان می دهد بیش از 3 میلیون دیابتی و به همین اندازه در معرض ابتلا به این بیماری در کشور وجود دارد.