به گزارش خبرگزاری مهر، 40 نفر از جانبازان قطع نخاعی از مشهد مقدس شامگاه یکشنبه به همراه خانواده های خود پس از زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) دیدار و گفتگو کردند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به جانبازان قطع نخاعی و تقدیر از سپاه علی بن ابی طالب(ع)، استانداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم به واسطه برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان، اظهار کرد: خیلی ها در گفتار و عملشان فاصله است، بسیاری از مسلمانان این جمله «لا اله الا اللّه » را بارها به زبان می آورند، اما در عمل و در زمان آزمایش ها و امتحانات الهی بر این امر باور و اعتقادی ندارند.



حجت الاسلام والمسلمین محمد سعیدی افزود: تاریخ بشریت بویژه تاریخ اسلام پر است از این آزمون و امتحانات الهی که بر اساس آن بندگان خداوند مورد ارزیابی قرار می گیرند، به نظر من پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از آزمون ها و امتحانات الهی بود که بر اساس آن مردم ایران اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند.



وی ادامه داد: شهدا و شما جانبازان عزیز از این امتحان الهی سربلند بیرون آمدید و خوشا به حال شما که به مقام هایی در نزد خداوند متعال دست یافته اید، اما باید بدانید شیطان به دنبال از بین بردن این سرمایه عظیمی است که در اختیار شماست.



امام جمعه قم گفت: شما تا به امروز ثابت کرده اید که با وجود این نقصان ظاهری، همچنان جزو قوی ترین و با اراده ترنی مردمان روز زمین هستید.



وی با اشاره به موفقیت های جانبازان و معلولان ایران در مسابقات پارا المپیک لندن اظهار کرد: در این مسابقاتی که در قلب دنیای غرب برگزار شد، دیدید که چگونه این کاروان جانبازان و معلولان با چه تلاش و مجاهدتی برای ایران اسلامی افتخار آفریدند و نه تنها در سکوهای پیروزی ایستادند، بلکه در این رقابت ها از ارزش های اسلام دست بر نداشتند.



حجت الاسلام سعیدی افزود: دست ندادن جانباز قهرمان با زن نامحرم در هنگام قهرمانی، در عین رعایت ادب و احترام نشان از پایمردی بر ارزش های اسلام و دین است که در این افراد ظهور و بروز دارد.



وی ادامه داد: ای کسانی که با امکانات نظام اسلامی به جایی رسیده اید، درس بگیرید از این جانبازان و معلولان، چه شده است که به خاطر ریاست، جایگاه و شهرت پا به همه ارزش ها می زنید و دل مردم را خون می کنید، چرا پیام این جانبازان و معلولان را درک نمی کنید.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: اینها یادگاران امام راحل و دوران دفاع مقدس هستند که حاوی پیام های فراوانی برای همه ما هستند.



وی در ادامه افزود: حضور شما به همراه خانواده های خود در شهرهای مختلف در واقع یک رسالت است که به دیگران درس عزت و پایمردی می دهید.



جانبازان و خانواده‌های آنان الگوی مقاومت برای مردم ایران هستند



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به جانبازان و تشکر از تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به تلاش و مجاهدت های شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شما جانبازان قطع نخاعی شهیدان زنده ای هستید که با حضورتان در میان مردم حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی را نمایش می گذارید.



سردار مهدی مهدوی نژاد افزود: به واسطه آن جانفشانی ها و حضور در صحنه های نبرد حق علیه باطل است که امروز ایران اسلامی به چنان عزت و مقامی و جایگاهی دست یافته که مستکبرترین حکومت ها در مقابله با این حکومت الهی عاجز مانده اند.



وی افزود: این مستکبرین عالم هر روز از راه و مسیری متفاوت و با شگردهای پیچده در صدد ضربه زدن به این نظام مقدس می باشند و هر بار نیز ترفندهایشان کارساز نبوده و مجبور به عقب نشینی می شوند.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به تحریم های دشمن علیه مردم ایران اسلامی اظهار کرد: اگر دولت و ملت به فرمان مقام معظم رهبری که تاکید فراوانی بر اقتصاد مقاومتی داشته اند، گوش جان فرا دهد، این بار هم دشمن شکست مفتضحانه خواهد خورد.



وی ادامه داد: شما جانبازان عزیز و خانواده های شما الگوی مقاومت برای مردم ایران اسلامی هستید، زیرا که با تمام مشکلات و مصائب آن هم هر روز درگیر می باشند، اما هرگز از حمایت از انقلاب اسلامی و ولی فقیه دست بر نداشته اید.



در ابتدای این دیدار که در فضایی بسیار معنوی و روحانی برگزار شد، حسینعلی صفایی مسئول کاروان زیارتی جانبازان که خود از جانبازان قطع نخاعی است، ضمن تقدیر و تشکر از حجت الاسلام والمسلمین سعیدی تولیت آستانه مقدسه قم و سردار مهدوی نژاد به واسطه برگزاری اینگونه دیدارها و همچنین تجلیل از جانبازان به تشریح وضعیت جانبازان قطع نخاعی و مشکلات خانواده های آنان پرداخت.



در پایان این دیدار و مراسم که به همت امور ایثارگران سپاه علی بن ابی طالب(ع) برپا شد، هدایایی به رسم یادبود به صورت جداگانه به همراه لوح تقدیر از سوی فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع)، استانداری قم و بنیاد شهید و امور ایثارگران به این جانبازان قطع نخاعی اهدا شد.



شایان ذکر است، از سوی این جانبازان نیز به رسم یادبود، تابلوهای مزین به آیات قرآن کریم به تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) تقدیم شد.



گفتنی است، در این دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم، مدیران بنیاد شهید استان، مشاور استانداری در امور ایثارگران و جمعی از فرماندهان سپاه و بسیج نیز حضور داشتند.