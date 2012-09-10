همایش "پروژه مهر" با حضور 500 مدیر مدرسه در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد در این همایش گفت: امسال 48 هزار دانش آموز و سه هزار و 860 فرهنگی سال تحصیلی جدید را در استان آغاز می کنند.

عظیم صالح پور با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین و اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی، عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید سه هزار و 330 نفر در پایه ششم ابتدایی تحصیل می کنند و 255 معلم کار تدریس آنها را بر عهده دارند.

وی افزود: شهرستان بویراحمد دارای 500 آموزشگاه در سه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است.

مرکز مدیریت و کنترل حوادث در کهگیلویه وبویراحمد راه اندازی می شود

مدیرعامل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از برگزاری کمیته بحران و کنترل حوادث در این بیمارستان با هدف راه اندازی مرکز مدیریت و کنترل حوادث در محیط های بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عنبری گفت: با تشکیل این کمیته، شرح وظایف تمامی اعضا در سوانح بحرانی مشخص شد.

وی افزود: همچنین در این کمیته مهمترین حوادث غیرمترقبه قابل پیش بینی در استان مورد بررسی قرار گرفت و طرحی برای اجرای مانور بحران تبیین شد.

عنبری با بیان اینکه در هنگام وقوع هر حادثه، گروهی وظیفه ارزیابی نحوه عملکرد کمیته بحران را بر عهده دارند، اظهار داشت: این گروه مهمترین نقش را در آنالیز اطلاعات بحرانی و تهیه گزارش چگونگی کنترل آن حادثه برای مدیران ارشد جامعه ایفا می کنند.

وی همچنین بیان کرد: نظم و انجام وظیفه به موقع، مهمترین مسئولیت هر عضو کنترل بحران بوده و آشفتگی، بی نظمی و بی مسئولیتی نیز عمده ترین عوامل کاهش توان مدیریت یک بحران واقعی است.