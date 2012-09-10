مسئولان همیشه در دسترس باشند/ پایان تعطیلی مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر دوشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه استانداران بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئولیت استانداری مردم ولایتمدار و غیور استان بوشهر افتخاری است که نصیب بنده شده و با تمام توان برای خدمت به ایشان و جلب رضایت این مردم حماسه‌آفرین و همیشه در صحنه تلاش خواهم کرد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: برای دوره یک ساله تصدی منصب استانداری بوشهر برنامه یک ساله خود در تمام حوزه‌ها را با قابلیت اجرا تدوین کرده و با تمام توان برای تحقق این برنامه که به توسعه پایدار استان بوشهر می‌انجامد تلاش خواهم کرد.

حسنوند بیان داشت: در بحث عمران و آبادانی و مهر ماندگار بنا داریم کارهای عملیاتی و اجرایی بر اساس برنامه‌های مدون و معین صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: تدوین برنامه پنج ساله استان بوشهر بر اساس چشم‌انداز افق 1404 از مسائل مهمی است که در دستور کار ما قرار دارد و اگر تاخیر و فاصله‌ای در این برنامه وجود دارد.

بیستمین استاندار بوشهر، بیستم شهریورماه در پی نمره 20 مردم



این مسئول اذعان داشت: دربیستم شهریور ماه شاهد معرفی بیستمین استاندار بوشهر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم و امیدواریم مردم به کارنامه خدمات ما نمره 20 دهند.

استاندار بوشهر عنوان کرد: حمایت‌ها و رهنمودهای حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری باعث دلگرمی ماست و امیدواریم با همراهی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی روند توسعه استان را فعال‌تر از قبل کنیم.

حسنوند با تاکید بر آنکه برای نوکری مردم آمده‌ام، یادآور شد: برای میز مسئولیت نیامده‌ام و محل کار بنده پروژه‌های عمرانی استان و حضور در پایتخت به منظور جذب اعتبارات برای تسریع در روند توسعه و رشد استان بوشهر است.

وی عنوان کرد: از مدیران اجرایی استان می‌خواهم هزینه صرف سبدهای گل و پلاکارد نکنند و اوقاتی را که می‌خواهند برای ملاقات و تبریک صرف کنند به بازدید از پروژه‌های عمرانی بپردازند.

تعطیلی برای مدیران معنایی ندارد



استاندار بوشهر گفت: به لطف خداوند متعال و با مدد امام زمان (عج) 20 ساعت از شبانه‌روز را برای خدمت‌رسانی به مردم اختصاص خواهم داد و در این مدت تمام مدیران اجرایی باید برای توسعه استان و خدمات مطلوب به مردم همگام و همراه با ما تلاش کنند.

حسنوند تاکید کرد: در مدت زمان مسئولیت بنده هیچگونه تعطیلی برای مدیران استان وجود ندارد و باید همواره برای توسعه خدمات نظام و دولت به مردم در دسترس باشند.

وی با تاکید بر اینکه اهل به جریان‌های سیاسی وابسته نیستم، متذکر شد: آدم هیچ یک از گروه‌های سیاسی نیستم، تنها سرباز نظام و ولایت هستم و برای اجرای اهداف و برنامه‌های دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به استان بوشهر آمده‌ام.

مدیران برای جذب 100 درصدی اعتبارات استان تلاش کنند/ توسعه استان بوشهر در گرو حمایت از برنامه‌های دولت



استاندار بوشهر اذعان داشت: مدیران باید در جذب بودجه و اعتبارات استان تلاش و پیگیری لازم را داشته باشند و هیچ فرصتی را هدر ندهند.

حسنوند عنوان کرد: از همه جزئیات و شرایط استان بوشهر آگاهم و با علم و آگاهی از شرایط برای توسعه و پیشرفت مسئولیت استانداری بوشهر را پذیرفته و وارد این استان شده‌ام.

وی ادامه داد: باید تمام توان خود را به‌کار گیریم که در بودجه سال 92 موقعیتی ممتاز نسبت به سال‌ جاری و سال‌های گذشته داشته باشیم.

این مسئول بیان داشت: توسعه، رشد و ترقی استان بوشهر تنها در گرو توجه مسئولان و مدیران استان به اهداف و برنامه‌های دولت امکان‌پذیر است و ایشان باید با همدلی و هماهنگی تمام در این عرصه تلاش کنند.

استاندار بوشهر با تشکر از اقدامات جهان‌بخش، استاندر سابق بوشهر، گفت: مهندس جهان‌بخش در بدنه دولت به‌عنوان فردی ارزشی، دلسوز، صادق، خدمتگزار و تلاشگر شناخته می‌شود و جانبازی سند افتخاری است که ایشان در اختیار دارند.