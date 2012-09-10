رفتار ماموران پلیس در همه کشور یکسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم اظهار داشت: استاندارد سازی یعنی ایجاد یک پلیس منظم و حرفه ای که نوع رفتارش، مشخص و متناسب با فرهنگ کشور تنظیم شده باشد. پلیس در برخورد با مردم رفتارهای گوناگونی ندارد و اینگونه نیست که در هرشهر و یا استانی، یک نوع رفتار با مردم داشته باشد، بنابراین مردم نیز در برخورد با پلیس تکلیف خودشان را می دانند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر شهروندی از ماکو تا چابهار سفر کند ،از دهها شهر و استان عبور می کند ولی با یک پلیس ، یک ادبیات و یک فرهنگ رو به رو می شود؛ بنابراین لازم نیست که مردم در هر موقعیت و منطقه ای در برخورد با پلیس، رفتار خود را تغییر بدهند.

احمدی مقدم یادآور شد: البته استاندارد سازی مفهومش ثابت سازی نیست چرا که استاندارد ها سطوح کیفیت را نشان می دهند و این سطح همواره باید تغییر کند به عنوان مثال می گویند، استاندارد یورو یک و بعد یورو دو ، سه و غیره که هر یکی، دوسال این استانداردها ارتقاء پیدا می کنند بنابراین ما نیز باید استاندارها را متناسب با افزایش سطح جامعه و نیاز های مردم ارتقاء دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: استاندار سازی در تمامی زمینه ها را حدود 5 سال است که در نیروی انتظامی آغاز کرده ایم و ابتدا بر این باور بودیم که تنها یک یا دوسال بعد به اتمام می رسد اما دریافتیم که استاندارد سطح ثابتی ندارد بنابراین همواره در حال تعالی و تکامل است.

وی در پایان تاکید کرد: استاندارد سازی رفتار به دلیل پویا بودن محیط، باید یک کار دائمی در نیروی انتظامی به منظور تحقق یک پلیس حرفه ای و اجتماعی باشد.