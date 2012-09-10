کاهش مصرف انرژی از ضروریات واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بررسی ارائه راهکارهای مناسب استفاده بهینه از حامل‌های انرژی در صنعت به همت اداره آموزش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و همکاری وزارت نیرو درسال تولید ملی حمایت از کاروسرمایه با حضور مدیران واحدهای صنعتی از جمله کوره های آجرپزی ، سیمان،گچ ،ریخته گری، لبنیات، سنگبری، نوردفولاد، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی و ... درمحل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این همایش سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اهمیت و جایگاه انرژی در قیمت تمام شده کالا، کاهش مصرف انرژی را از عمده ضرورت‌های واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: واحدای صنعتی استان باید هزینه های مصرف انرژی را کاهش دهند تا بتوانند قیمت تمام شده کالارا پایین آورده و توان رقابت در بازار را داشته باشند.

محسن رستمی به تسهیلات پیش بینی شده جهت واحدهای آسیب پذیر اشاره کرد و افزود: در جهت نوسازی و بازسازی خط تولید و نیز کاهش هزینه های انرژی، این سازمان آمادگی دارد که واحدهای صنعتی را به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن تجارت استان ادامه داد: از زمان هدفمند سازی یارانه ها تا کنون اقدامات خوبی در زمینه تغییر سوخت واحدهای صنعتی انجام شده و در حال حاضر اکثر شهرک‌های صنعتی استان مجهز به لوله کشی گاز هستند.

اصول مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت ، آشنایی با تعرفه های برق و مدیریت انرژی در سیستم های روشنایی ، مدیریت انرژی در الکترو موتورها و نحوه صرفه جویی انرژی با استفاده از کنترل کنترلرهای دور مدیریت بهینه از مصرف انرژی در الکترو پمپ‌ها روش‌ها و تجهیزات مناسب اندازه گیری انرژی از عمده موضوعات و مباحثی بود که در این همایش توسط مدرسان برجسته وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) مطرح شد.

گفتنی است: در پایان این همایش پنل پرسش و پاسخ برگزار گردید و به سئوالات وابهامات مطروحه از سوی واحدهای صنعتی پاسخ داده شد.