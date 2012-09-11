  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۱

احمدپور در گفتگو با مهر:

رادیو جوان نخستین اولویت کتابخوانان است

رادیو جوان نخستین اولویت کتابخوانان است

مدیر رادیو جوان معتقد است بر اساس نظرسنجی اداره کل پژوهش‌های رادیو، اولویت اول کتابخوان‌های این شبکه رادیویی است.

بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین نظرسنجی اداره کل پژوهش‌های رادیو که از شنوندگان رادیو در نمایشگاه کتاب انجام شد، اظهار کرد: در این نظرسنجی از بین مخاطبانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، نزدیک به 83 درصد اعلام کرده‌اند که شنونده رادیو هستند.

وی افزود: از میان این 83 درصد مخاطب رادیو، 50 درصد آنها رادیو جوان را در اولویت اول خود قرار داده‌اند، 21 درصد در اولویت دوم و 10 درصد در اولویت سوم و این در حالی است که فاصله تا رتبه دوم تا حد زیادی بالاست.

احمدپور یادآور شد: با توجه به اینکه جوان‌ها در معرض انواع و اقسام رسانه‌ها، چه مکتوب و چه غیرمکتوب و چه در فضای مجازی و ماهواره‌ها قرار دارند، اتفاق مهمی است که رادیویی که اختصاص به جوان‌ها دارد، آنها را با خود همراه می‌کند.

رادیو جوان این روزها دومین دوره از جشنواره جوانه را برگزار می‌کند که در آن شنوندگان رادیو و مخاطبان عام با آموزش‌هایی که روی سایت این شبکه قرار گرفته، اقدام به برنامه سازی می‌کنند.

کد مطلب 1693523

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