لزوم دسترسی آژانس به سایت پارچین/ تاثیر بد فعالیت پارچین بر گزارش بازرسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "رویترز"،"یوکیو آمانو" دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا بدون تاخیراجازه بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین را به بازرسان آژانس دهد.

وی که در جمع اعضای شورای حکام آژانس سخن می گفت، مدعی شد فعالیت هایی که در پارچین اتفاق افتاده بود می تواند تاثیر بدی بر روی گزارش بازرسان داشته باشد.

آمریکا و متحدان غربی اش با توسل به عکس های ماهواره ای مخدوش منتشر شده توسط آمریکا مدعی هستند که ایران در سایت نظامی پارچین اقدام به بعضی آزمایشات مشابه آزمایشات اتمی کرده و در حال حاضر در حال پاک سازی منطقه است.

این ادعاها در حالی مطرح شده اند که ایران قبلا اعلام کرده حاضر است در قالب یک برنامه تدوین شده و مورد توافق با آژانس اجازه بازدید بازرسان آژانس از این سایت نظامی را بدهد.