  1. بین الملل
۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

آمانو عنوان کرد:

لزوم دسترسی آژانس به سایت پارچین/ تاثیر بد فعالیت پارچین بر گزارش بازرسان

لزوم دسترسی آژانس به سایت پارچین/ تاثیر بد فعالیت پارچین بر گزارش بازرسان

دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی خواستار دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "رویترز"،"یوکیو آمانو" دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا بدون تاخیراجازه بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین را به بازرسان آژانس دهد.

وی که در جمع اعضای شورای حکام آژانس سخن می گفت، مدعی شد فعالیت هایی که در پارچین اتفاق افتاده بود می تواند تاثیر بدی بر روی گزارش بازرسان داشته باشد.

آمریکا و متحدان غربی اش با توسل به عکس های ماهواره ای مخدوش منتشر شده توسط آمریکا مدعی هستند که ایران در سایت نظامی پارچین اقدام به بعضی آزمایشات مشابه آزمایشات اتمی کرده و در حال حاضر در حال پاک سازی منطقه است.

این ادعاها در حالی مطرح شده اند که ایران قبلا اعلام کرده حاضر است در قالب یک برنامه تدوین شده و مورد توافق با آژانس اجازه بازدید بازرسان آژانس از این سایت نظامی را بدهد. 

کد مطلب 1693539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها