اولین همایش علمی تخصصی آتش نشانان در مشهد برگزار شد

دبیر اولین همایش آتش نشانان در مشهد ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: 130 مقاله به دبیرخانه همایش ارائه شد که 25 عنوان از این مقالات پذیرفته شد.

امیر حسامی با بیان اینکه این همایش به صورت داخلی برگزار شد افزود: سال آینده دومین همایش تخصصی آتش نشانان در سطح ملی به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد

وی تاکید کرد: با جمع آوری اطلاعات و مقالات در سطح سازمان آتش نشانی بستر مطالعاتی برای پرسنل آتش نشان مشهد ایجاد خواهد شد.

وی یاد آور شد: تعداد مقالات ارائه شده در این همایش در حدی است که می توان از آنها در مراحل اجرایی نیز استفاده کرد و راهکارهای ارائه شده را در سازمان آتش نشانی به کار گرفت.

حسامی بیان کرد: از 25 مقاله ارائه شده درهمایش 10 مقاله به عنوان مقالات برتر برگزیده شدند که از آنان تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: مقالات برتر با موضوعات " بیم دیتکتورها ومقایسه با دیتکتورهای نقطه ای"،"مدیریت رفتار وپیشگیری از ناهنجاری ها در شیفت"، "مدل توزیع تجهیزات آتش نشانی در مشهد"، "مخازن وسیلندرهای تحت فشار" و " تحول در ساختار آموزشی در سازمان" در اولین همایش تخصصی آتش نشانان ارائه شد

در اختتامیه این همایش از نعمت ایل بیگی، حسین حاجی آقا پور، محمدزید آبادی، مهسا شیخ امیری، مرتضی باقری وحسن سلمانی به خاطر ارائه مقالات برتر تقدیر شد.