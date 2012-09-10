ورود تاکسیها به خطوط ویژه دردست مطالعه/ افزایش نظارت بر تاکسیها از مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، عباد الله رمضانی مدیرکل فرهنگی معاونت اجتماعی شهردار تهران در نشست خبری مشترک با سازمان تاکسیرانی که بعد از ظهر روز دوشنبه برگزار شد از برگزاری جشنواره شمسه در سازمان تاکسیرانی خبرداد و گفت: از زمانی که شهرداری تهران از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است برنامه هایی برای بستر سازی تحقق این شعار آغاز شده که یکی از نمونه های آن برگزاری جشنواره شمسه از سال گذشته است.

وی با بیان اینکه امسال تکامل این جشنواره یکی از سازمان های زیر مجموعه شهرداری را نیز برای نمونه انتخاب و این جشنوره را برگزار کردیم گفت: هویت بخشی به رانندگان تاکسی و تغیر نگاه شهروندان به این مجموعه بزرگ یکی از اهداف این جشنواره است و شعار آن شهروند و محله به تاکسیران فکر می کند و تاکسیران به محله وشهرش فکر می کند است.

رمضانی با اشاره به محورهای این جشنواره گفت: تاکسی رانی و حمل و نقل شهری، کسب حلال، روابط اجتماعی، بهداشت روحی و روانی و تاکسی ران سفیر فرهنگی، تاکسی ران سرمایه اجتماعی، بخشی از محور های این جشنواره است ه پیش بینی می کنیم 550 هزار خانواده تاکسی رانی تهران درآن حضور داشته باشند.

در ادامه این نشست محمد احمدی بافنده مدیر عامل سازمان تاکسی رانی این جشنواره را در جهت ارتقاء شان اجتماعی رانندگان تاکسی موثر دانست و گفت: رانندگان تاکسی مظلوم ترین قشر جامعه هستند که با 15 ساعت کار همیشه شرمنده خانواده هایشان هستند و باید ارزش اجتماعی آنها به جایگاه واقعی خود ارتقا پیداکند.

افزایش نظارت بر تاکسی ها از ابتدای مهر ماه

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در ادامه این نشست با اشاره به انتقاد برخی نسبت به نظارت ناکافی و فعالیت تاکسی ها پاییتخت گفت: سیستم جدیدی طراحی شده تا سازمان بازرسی تاکسی دراین با 120 واحد کشت از ابتدای مهر ماه برعملکرد تاکسی ها نظارت داشته باشد. با افزایش نظارت ها امکان استفاده تاکسی به عنوان وسیله ای جهت باربری، استفاده های شخصی، شناسایی و بر خورد می شود

تمامی قراردادها سرویس مدارس آماده است/نرخ کرایه سرویس مدارس تا قبل از مهرماه ابلاغ می شود

احمدی بافنده درادامه با اشاره به احتمال تصویب 15 درصدی افزایش نرخ سرویس مدارس گفت: 25 درصد هزینه سرویس مدارس صرف هزینه های پیمانگار، مدرسه و شرکت ها می شود و تمام درآمدهای این قراراداد به رانندگان پرداخت نمی شود بنابراین از اعضای شورا درخواست می کنیم با افزایش 15 درصدی موافقت وبا رایزنی هایی که انجام شده این مصوبه تا قبل ازمهر ابلاغ بشود.

استفاده از چراغ گردان سرویس مدارس محدود است

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی با تاکید بر اینکه رانندگان سرویس مدارس تنها درهنگام پیاده و سوار کردن دانش آموزان اجازه استفاده این چراغ گردان را دارند گفت: بر اساس رایزنی های انجام شده با پلیس راهور استفاد از چراغ هشدار درمعابر تنها مختص پلیس است و رانندگان اجازه ندارند در طول مسیر از این چراغ استفاده کنند.

شروط ورود خودروهای پلاک سفید سرویس مدارس یه محدوده طرح ترافیک

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی درادامه این نشست با بیان اینکه در صورتی که امکان بکار گیری تاکسی در برخی از مسیر ها نباشد، خودروهای مورد تایید سازمان تاکسی رانی که برچسب سرویس مدارس دارند امکان ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند که در این صورت می توان اقدامات لازم درخصوص سوء استفاده های احتمالی شده است و پلاک خودروهای مورد تایید در سیستم هات نظارتی هوشمند به ثبت رسیده است.

به گفته احمدی بافندهT در سال گذشته 14 هزار تاکسی به عنوان سرویس مدارس به کار گرفته شده اند که تلاش می کنیم ا ین رقم را درسال جاری به 20 هزار خودروبرسانیم.

ورود تاکسی ها به خطوط ویژه دردست مطالعه

این مقام مسئول در شهرداری با اشاره به طرح یکپارچگی معابر گفت: بر اساس این طرح مطالعاتی استفاده از ظرفیت خطوط ویژه برای تاکسی ها بالای 3 سرنشین است.