شرایط فعلی اعطای تسهیلات به کشاورزان قم چندان مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چراغی در جلسه رسمی شورای اسلامی استان قم در خصوص مشکلات بخش کشاورزی گفت: به نظر می رسد در بعضی موارد قانون در بخش کشاورزی از جمله اعطای تسهیلات به کشاورزان نیاز به اصلاح دارد و شرایط فعلی چندان مطلوب نیست این در حالی است که سازمان جهاد کشاورزی آماده هرگونه ارائه تسهیلات به کشاورزان می‌باشد اما پیچ و خم های قانون و مشائی بودن بیشتر زمینها مانع از این امکان شده است.



وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به کشاورزان مراحل قانونی واداری بسیار دشواری دارد که بسیاری از کشاورزان از دریافت آن سر باز می‌زنند به طور مثال برای هر درخت 500 تومان وام آن هم با شرایط سخت اعطا می‌کنند که باعث شده کشاورزان خود را به سختی نیاندازند و با خیال راحت به کشت گندم و جو بپردازند.



عضو شورای اسلامی شهر جعفریه همچنین در خصوص بیمه باغ‌های کشاورزی اظهار داشت: در قم بیمه کشاورزی به باغات انار تعلق نمی گیرد و در صورت سرمازدگی درختان هیچکس پاسخگو نیست این مشکل بزرگ سبب شده کشاورزان کمتر در کاشت انار فعالیت کنند.



وی همچنین در خصوص نوسانات قیمت محصولات کشاورزی اظهار داشت: در سال گذشته در بخش جعفرآباد پنبه خرواری 270 تا 280 هزار تومان خرید و فروش می شد و این سبب شد کشت این محصول در بخش جعفرآباد به یک سوم سال قبل برسد این در حالی است که امسال قیمت پنبه خرواری 720 هزار تومان معامله می شود ولی مشکل اینجاست که تصمینی برای این وجود ندارد که اگر کشاورزان امسال پنبه بکارند سال دیگر نیز قیمت همینطور بماند.



شروع طرح اطلاع رسانی تسهیلات در بافت فرسوده از هفته آینده



مدیرعامل و متولی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده استان قم گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری کارهای اولویت دار و فوری باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد که از جمله آنها نوسازی بافت های فرسوده است.



محسن منتظران ادامه داد: بافت‌های فرسوده شهرهای استان قم شامل شهر قم، شهر جعفریه،‌کهک،‌ قنوات و دستجرد است که شهر قم دارای بیشترین بافت فرسوده است و خیابان های مرکزی و قدیمی شهر از جمله چهارمردان، آذر، باجک، معلم، امامزاده ابراهیم و کیوانفر و ... بخش اعظم این محدوده را تشکیل داده است.



وی اظهار داشت دولت محترم و شهرداری قم از سازندگان در بافت های فرسوده شهری حمایت های تشویقی به عمل آورده اند که بخشودگی عوارض و واگذاری تسهیلات نمونه ای از آنهاست و به ازای ساخت و ساز هر واحد مسکونی در این محدوده بابت روش ساخت غیر صنعتی 200 میلیون ریال و بابت ساخت صنعتی 250 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت و پرداخت این وام بدون سپرده گذاری و از طریق بانک‌های سپه، ملی، صادرات و... انجام خواهد شد.



مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان قم اعلام کرد: از هفته آینده طرح اطلاع رسانی تسهیلات در بافت فرسوده به صورت چهره به چهره و درب منازل انجام خواهد شد و تعدادی از همکاران ما جهت ارائه اطلاعات تسهیلات در نظر گرفته شده در محدود بافت فرسوده، منتخب شده اند.



وی ادامه داد: این افراد لباس فرم همراه با آرم عمران و بهسازی شهری ایران و آرم شرکت عمران معصومیه را به تن داشته و ارائه کارت شناسائی از دیگر مشخصات آنهاست.



منتظران در پایان با بیان اینکه این طرح در برخی محله های شهر به صورت پراکنده و تصادفی انجام خواهد شد، گفت: از همشهریان محترم تقاضا داریم با این دوستان همکاری نمایند. بدیهی است تکمیل اطلاعات مربوط به منازل فرسوده باعث تصمیم گیری بهتر، کاملتر و صحیح تر خواهد شد و مسئولان ذیربط را در انجام هرچه بهتر وظایف راهنمایی خواهند نمود.

