جرثقیل معلق در سعادت آباد حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه در ساعت 12:55 روز گذشته به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 58 و گروه نجات 3 سازمان به محل حادثه در سعادت آباد، میدان سرو اعزام شدند.

به گفته محمد دیبا فرمانده این عملیات؛ یک دستگاه جرثقیل 35 تنی به هنگام کار و جابجائی بار واژگون شده و بوم آن که کاملاً باز بود پس از برخورد با ساختمان مجاور و تخریب بخشی از دیواره ساختمان و سیم های برق بر روی چند دستگاه خودرو که در محل متوقف شده بودند واژگون شد و خسارت بسیار زیادی را به آنها وارد کرد.

وی ادامه داد: در پی هماهنگی های بعمل آمده از سوی علیرضا دامغانی نسب(رئیس ایستگاه 58) جرثقیل بزرگتری برای انتقال و آزاد سازی جرثقیل معلق به این محل فرستاده شد و آتش نشانان با رعایت کامل نکات ایمنی جرثقیل را به حال تعادل بازگرداندند.

دیبا خاطرنشان کرد: علت این حادثه بی احتیاطی راننده جرثقیل در کنترل آن بود که باعث مصدومیت وی نیز شد.

این فرمانده عملیات در پایان یادآور شد: آتش‌نشانان با قرار دادن نوار هشدار، عبور و مرور را کنترل و تا به حالت اولیه درآوردن جرثقیل از تردد جلوگیری کرده و آرامش را به شهروندان بازگرداندند.