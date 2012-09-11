نمایندگان AFC از امکانات پیکان راضی بودند/ به آینده پیکان امیدواریم

محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تقدیر نمایندگان AFC از باشگاه پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اقدامات و پیش‌بینی‌های خوبی که برای آماده کردن امکانات باشگاه پیکان و اجرای الزامات AFC انجام داده بودیم، خوشبختانه توانستیم رضایت نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا را در زمان بازدید از باشگاه جلب کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه آنها از امکانات و مدارک ارایه شده از سوی باشگاه پیکان رضایت داشتند و به ما اعلام کردند شما برای حرفه‌ای شدن مشکلی ندارید که این نشان دهنده مثبت بودن تلاش‌های مدیران و مسئولان باشگاه بوده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد اظهارات عزیزالله محمدی در مورد ایرادهای مدارک برخی از باشگاه‌ها، اظهار داشت: تنها مدرک محل تمرین خود را ارایه نکرده بودیم زیرا بر خلاف بسیاری از تیم‌ها محل تمرین برای خود باشگاه است و طی روزهای گذشته نیز این مدرک را ارایه کردیم.

وی در مورد دلیل امضا نکردن برخی از فرم‌های تعهدات باشگاه تاکید کرد:‌ این فرم‌ها برای جلوگیری از اعمال و شعارهای سیاسی و نژادپرستانه در ورزشگاه‌ است. پیکان به عنوان باشگاهی ایرانی تابع سیاست‌های نظام است و اگر اتحادیه نشستی را با مسئولان ذیربط برگزار کرده و امضای این فرم توسط باشگاه ما از سوی آنها تائید شود، مشکلی برای امضای آن نداریم.

شیعی خاطرنشان کرد: در یکی از این فرم‌ها مسئولیت آنچه در استادیوم‌ها رخ می‌دهد، به باشگاه‌ها واگذار شده اما همه می‌دانند برای برگزاری یک مسابقه باید با شورای تامین، مسئولان نیروی انتظامی، مسئولان فدراسیون فوتبال و بخش‌های مختلف هماهنگی صورت بگیرد که اگر این هماهنگی‌ها انجام شود ما هم تابع قوانین خواهیم بود.

وی در خصوص توافقش با مسئولان ورزشگاه تختی تصریح کرد: مشکلی برای برگزاری دیدارهایمان در این ورزشگاه نداریم اما باید با مسئولان آن مذاکراتی کنیم تا با پرداخت بخشی از اجاره این ورزشگاه، آنها امکانات و الزامات مد نظر AFC را در این ورزشگاه به وجود آورند تا برای کسب مجوز حرفه‌ای به مشکل برنخوریم.

مدیرعامل باشگاه پیکان همچنین در مورد سفر ویسی به برزیل اظهار داشت: نحوه تمرین دادن او نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده است. در مجموع فکر می‌کنم مربیان جوان به این سفرها برای کسب تجربه نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد باشگاه پیکان در نیم فصل یک بازیکن خوب برزیلی را جذب کند، افزود: تعطیلی لیگ باعث شده تیم فوتبال پیکان با شرایطش خوبش در هفته ششم، فاصله داشته بگیرد اما به تیم و شرایط آینده آن اطمینان داریم.

شیعی در پایان گفت: هرچند تعطیلی 9 روزه لیگ باعث شد تیم تا حدودی از شرایط مسابقه دور شود اما با راهکارها و برنامه‌های ویسی و برگزاری 4 دیدار دوستانه در این مدت تیم به شرایط مطلوب بازگشته است و این مساله را در بازی روز گذشته پیکان مقابل کاسپین قزوین کاملاً مشاهده کردم.