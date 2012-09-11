ورود آلترابوکها با صفحات لمسی/ نگهداری شارژ تا 12 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ایسر یکی از تولید کنندگان سخت افزار است که آلترابوکهای جدید خود را با عنوان سری M3 با صفحه لمسی ارائه کرده که از سیستم عامل ویندوز سود می برد.

سری M3 برخلاف سری نت بوکهای جدید سری V5 می تواند به 10 نقطه لمسی همزمان روی صفحه 15.6 اینچی بدون قاب خود که وضوح تصویر 1366 x 768 دارد، پاسخ دهد.

این آلترابوکها دارای آخرین پردازشگر اینتل i3 یا i5 هستند، کارت گرافیکی این آلترابوکها GeForce GT640M GPU با حافظه ویدئویی آن بورد یک گیگابایت، بیش از 6 گیگابایت رم DDR3 داشته و بیش از 500 گیگابایت ظرفیت دارد.

آلترابوک نسل جدیدی از خانواده‌های لپ تاپ است که اواخر سال 2011 توسط شرکت اینتل معرفی و ثبت شد. این کامپیوترهای قابل حمل ویژگی هایی همچون وزن کم، ضخامت بسیار کم، سرعت بوت شدن بالا اندازه کوچک و عمر باتری زیاد نسبت به لپ تاپ ها هستند.

آلترابوک ایسر با ضخامت 22 میلیمتری، وزن 2.3 کیلومتری و ویندوز 8 است که ظرف 2.5 ثانیه شما را آنلاین می کند و باطری آن به طور متوسط 8 ساعت کار می کند. پورتهای یواس بی 2.0 و 3.0 و همچنین HDMI از دیگر ویژگیهای این آلترابوک است که اندازه صفحه پد لمسی خود را نیز افزایش داده است.

آلترابوکهای Aspire S7 نیز در صفحات 11.6 اینچی یا 13.3 اینچی ارائه شده و چون سری M3 می توانند همزمان به 10 نقطه لمسی همزمان پاسخ دهند. این نت بوکها دارای آخرین پردازشگر i5 یا i7 هستند و کارت گرافیک HD 4000 ، رم 4 گیگی و ظرفیت هارد 256 است.

آلترابوکهای بزرگتر از این سری می توانند تا 12 ساعت شارژ خود را حفظ کنند اما مدلی که صفحه نمایش لمسی آن 11.6 اینچ است تا 9 ساعت شارژ خود را حفظ می کند.