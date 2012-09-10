کرمان در توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح شبکه مترواترنت استان کرمان که به عنوان شبکه نمونه دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: افتتاح این شبکه که بخش عمده ای از شبکه مترواترنت کشور بوده و در حوزه ارتباطات نقطه عطفی است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری، افتتاح بخش زیرساخت اطلاعاتی در مرکز داده استان کرمان را شاهد باشیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه این پروژه از حجم بالایی برخوردار است، گفت: در استان قم کمتر پروژه ای با این ابعاد داشتیم که یکی از دلایل این امر، حمایت بسیار خوب استاندار کرمان از این مسئله است.

حکیم جوادی از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار طی سال 89 و 90 به استانداری کرمان خبر داد و اظهار داشت: این اعتبار به منظور توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی اختصاص یافته است.

وی در ادامه به بیان وضعیت شبکه دیتای استان کرمان قبل از راه اندازی مترواترنت پرداخت و گفت: پیش از این، تنها در یک مرکز از مجموع 86 مرکز استان کرمان دو عدد مسیر یاب نصب شده و مشترکین مراکز مخابراتی دیگر برای استفاده از اینترنت و اینترانت توسط شبکه انتقال به مرکز اصلی استان منتقل می شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: همچنین پیش از این بیشتر مراکز پورتهای انتقال دیتا ظرفیت خالی نداشته و استان هیچگونه مدیریتی بر شبکه وجود نداشت.

حکیم جوادی گفت: از ویژگی های مترواترنت کرمان این است که اولین پوشش شبکه ای است که مشترکین معمولی سنتی و تجاری را به شبکه ملی اطلاعات متصل می کند.

وی ادامه داد: همچنین در هر مرکز قابلیت واگذاری پورت تا پهنای باند یک گیگا بایت وجود داشته و ارتباط اینترنتی با سرعت بالا و هزینه مناسب علاوه بر خدمات اینترانت و ارتباطات داخلی برای مشترکان مهیا می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این شبکه بزرگترین، گسترده ترین و کاملترین شبکه مترواترنت استانی است.