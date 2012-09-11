بهزاد هاشمی تهیه کننده سریال 40 قسمتی "نان خامه‌ای" به خبرنگار مهر گفت: مدیران شبکه یک به‌عنوان سفارش دهنده این سریال خواستار تغییراتی در فیلمنامه شدند که کاظم راست‌گفتار مشغول انجام آنها است و فکر می‌کنم تا کمتر از دو هفته دیگر فیلمنامه تکمیل می‌شود.

وی افزود: بلافاصله پس از پذیرفته شدن فیلمنامه پیش تولید سریال را آغاز خواهیم کرد. تا به امروز هیچ قراردادی با بازیگران بسته نشده اما به محض تایید فیلمنامه بازنویسی شده، اسامی بازیگران نیز اعلام می‌شود.

"نان خامه‌ای" ماجرای زندگی چند دانشجو است که در خوابگاه دانشجویی در تهران زندگی می‌کنند و با پیوستن جوان روستایی به نام خداداد که با هدف فیلمنامه‌نویسی به جمع دوستانش پیوسته، داستان شکل می‌گیرد. فراز و نشیب‌هایی که خداداد در ارایه فیلمنامه‌هایش به تلویزیون با آن روبرو می‌شود، سختگیری مسئولان تلویزیون در تصویب کارهای او، دقت وی در نگارش فیلمنامه به گونه‌ای که به هیچ یک از نهادهای مهم کشوری بی‌احترامی نشود، همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا این سریال ساخته شود.

به گفته هاشمی تاکنون حضور عواملی چون هاشم عطار به‌عنوان تصویربردار، کامیاب امین عشایری به‌عنوان طراح لباس و صحنه، محمد یمینی به‌عنوان مدیر تولید، سجاد رحیمی به‌عنوان مسئول تدارکات، جواد رجب‌زاده به‌عنوان دستیار اول کارگردان و محسن وحیدی در سمت برنامه ریز در سریال قطعی شده است.

فیلم سینمایی "چک" به کارگردانی کاظم راست‌گفتار چندی پیش روی پرده سینماها رفته بود.